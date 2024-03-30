الاتفاق يعيد الأهلي للبداية

(MENAFN
- Al Watan) أعاد الأهلي بسقوطه في فخ التعادل أمام الاتفاق 2/ 2، أول من أمس، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، رقمًا سلبيًا للراقي أمام النواخذة يعود إلى 15 عامًا، وتحديدًا منذ انطلاق عهد الاحتراف في الدوري السعودي موسم 2009.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها الأهلي متعادلًا أمام الاتفاق في مباراتي الدور الأول والثاني خلال موسم واحد من دوري المحترفين منذ 2009.
وشهد الموسم الأول من عهد المحترفين، تعادل الأهلي مع الاتفاق 1/1 بالدور الأول قبل أن يسقط سلبيًا بالدور الثاني.
وخلال الموسم الحالي، انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم التعادل الإيجابي 2/2 الموقعة الأخيرة.
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