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الاتفاق يعيد الأهلي للبداية

3/30/2024 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعاد الأهلي بسقوطه في فخ التعادل أمام الاتفاق 2/ 2، أول من أمس، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، رقمًا سلبيًا للراقي أمام النواخذة يعود إلى 15 عامًا، وتحديدًا منذ انطلاق عهد الاحتراف في الدوري السعودي موسم 2009.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها الأهلي متعادلًا أمام الاتفاق في مباراتي الدور الأول والثاني خلال موسم واحد من دوري المحترفين منذ 2009.
وشهد الموسم الأول من عهد المحترفين، تعادل الأهلي مع الاتفاق 1/1 بالدور الأول قبل أن يسقط سلبيًا بالدور الثاني.
وخلال الموسم الحالي، انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم التعادل الإيجابي 2/2 الموقعة الأخيرة.

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