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حكام محليون لديربي السوبر

3/30/2024 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن الهلال والنصر لم يتقدم أي منهما بطلب لاتحاد الكرة السعودي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي للديربي، الذي سيجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وبات في حكم المؤكد أن تقام المباراة بإدارة طاقم تحكيم محلي، إذ أنه كان يتوجب على النادي الذي يرغب في استقدام حكام أجانب، التقدم بطلب لاتحاد الكرة قبل 14 يوما على الأقل من تاريخ المباراة.

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