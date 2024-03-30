حكام محليون لديربي السوبر
التاريخ
3/30/2024 11:25:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن الهلال والنصر لم يتقدم أي منهما بطلب لاتحاد الكرة السعودي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي للديربي، الذي سيجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وبات في حكم المؤكد أن تقام المباراة بإدارة طاقم تحكيم محلي، إذ أنه كان يتوجب على النادي الذي يرغب في استقدام حكام أجانب، التقدم بطلب لاتحاد الكرة قبل 14 يوما على الأقل من تاريخ المباراة.
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