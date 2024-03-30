Sunday, 31 March 2024 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


%25 من جزائيات Yelo مهدرة

3/30/2024 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الجولات الـ27 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، 180 مباراة انتهت بتحقيق الانتصارات من أصل 243 مباراة بـ74%، مقابل 63 مباراة انتهت بالتعادل بـ26%، في وقت فاقت انتصارات أصحاب الأرض انتصارات الضيوف، حيث بلغت انتصارات أصحاب الأرض 107 انتصارات بـ44%، مقابل 73 انتصارات للضيوف بـ33%، وسجلت الجولات 637 هدفًا، وإشهار البطاقة الحمراء 48 مرة، واحتساب 106 ضربات جزاء، تم تسجيل 82 جزائية بـ75%، مقابل 24 جزائية مهدرة بـ25%.
تنافس
كشرت الجولة الـ27 من دوري يلو في وجه المتصدر القادسية، الذي تعثر بالخسارة للمرة الثانية على التوالي أمام العربي، وتسجيل الخسارة الخامسة له بالدوري، وخسارة الوصيف العروبة أمام جدة، واستعاد العربي المركز الثالث بعد تحقيقه انتصارًا ثمينًا أمام المتصدر، وتتنافس 8 أندية على خطف بطاقات الصعود لدوري روشن، حيث يتصدر القادسية الترتيب بـ56 نقطة، والعروبة ثانيًا بـ50 نقطة، والعربي والخلود في المركزين الثالث والرابع على التوالي بـ48 نقطة، والعدالة والجبلين في المركزين الخامس والسادس تواليًا بـ43 نقطة، والباطن السابع بـ42 نقطة، والفيصلي الثامن بـ41 نقطة.
معادلة
سجلت الجولة تعادل انتصارات أصحاب الأرض والضيوف بـ3 انتصارات لكل منهما، مقابل 3 تعادلات، وتسجيل 29 هدفًا، واحتساب 4 جزائيات، وتسجيل 3 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، وإشهار البطاقة مرة وحيدة، واحتساب تقنية الـ((VAR)) خمس حالات تحكيمية، وواصل لاعب القادسية الأرجنتيني فييتو صدارته للهدافين بـ17 هدفًا، ويتصدر القادسية أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات بـ17 انتصارًا، والقيصومة أكثر الأندية خسائر بـ17 خسارة، والعربي أكثر الأندية تسجيلا للأهداف بـ50 هدفًا، والقادسية الأقوى دفاعًا بـ23 هدفًا.
تعويض
تستعد أندية القاع إلى استغلال فترة التوقف الحالية بعد ختام الجولة، لتصحيح الأخطاء، وتعويض نزيف النقاط، والهروب من مؤخرة الترتيب، وتتمثل أندية المؤخرة في: الترجي صاحب المركز الأخير بـ19 نقطة، يليه القيصومة بـ20 نقطة، وهجر السادس عشر بـ23 نقطة، والبكيرية الخامس عشر بـ29 نقطة، والعين وأحد في المركزين الرابع عشر والثالث عشر بـ31 نقطة، والجندل الثاني عشر بـ33 نقطة.
-243 مباراة في يلو
-180 مباراة انتهت بالاتتصارات
-%74 انتصارات يلو
-%44 انتصارات أصحاب الأرض
-106 ضربات الجزاء
-48 بطاقة حمراء
-637 هدفًا في يلو

MENAFN30032024000089011017ID1108040048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث