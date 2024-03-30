%25 من جزائيات Yelo مهدرة

(MENAFN
- Al Watan) سجلت الجولات الـ27 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، 180 مباراة انتهت بتحقيق الانتصارات من أصل 243 مباراة بـ74%، مقابل 63 مباراة انتهت بالتعادل بـ26%، في وقت فاقت انتصارات أصحاب الأرض انتصارات الضيوف، حيث بلغت انتصارات أصحاب الأرض 107 انتصارات بـ44%، مقابل 73 انتصارات للضيوف بـ33%، وسجلت الجولات 637 هدفًا، وإشهار البطاقة الحمراء 48 مرة، واحتساب 106 ضربات جزاء، تم تسجيل 82 جزائية بـ75%، مقابل 24 جزائية مهدرة بـ25%.
تنافس
كشرت الجولة الـ27 من دوري يلو في وجه المتصدر القادسية، الذي تعثر بالخسارة للمرة الثانية على التوالي أمام العربي، وتسجيل الخسارة الخامسة له بالدوري، وخسارة الوصيف العروبة أمام جدة، واستعاد العربي المركز الثالث بعد تحقيقه انتصارًا ثمينًا أمام المتصدر، وتتنافس 8 أندية على خطف بطاقات الصعود لدوري روشن، حيث يتصدر القادسية الترتيب بـ56 نقطة، والعروبة ثانيًا بـ50 نقطة، والعربي والخلود في المركزين الثالث والرابع على التوالي بـ48 نقطة، والعدالة والجبلين في المركزين الخامس والسادس تواليًا بـ43 نقطة، والباطن السابع بـ42 نقطة، والفيصلي الثامن بـ41 نقطة.
معادلة
سجلت الجولة تعادل انتصارات أصحاب الأرض والضيوف بـ3 انتصارات لكل منهما، مقابل 3 تعادلات، وتسجيل 29 هدفًا، واحتساب 4 جزائيات، وتسجيل 3 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، وإشهار البطاقة مرة وحيدة، واحتساب تقنية الـ((VAR)) خمس حالات تحكيمية، وواصل لاعب القادسية الأرجنتيني فييتو صدارته للهدافين بـ17 هدفًا، ويتصدر القادسية أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات بـ17 انتصارًا، والقيصومة أكثر الأندية خسائر بـ17 خسارة، والعربي أكثر الأندية تسجيلا للأهداف بـ50 هدفًا، والقادسية الأقوى دفاعًا بـ23 هدفًا.
تعويض
تستعد أندية القاع إلى استغلال فترة التوقف الحالية بعد ختام الجولة، لتصحيح الأخطاء، وتعويض نزيف النقاط، والهروب من مؤخرة الترتيب، وتتمثل أندية المؤخرة في: الترجي صاحب المركز الأخير بـ19 نقطة، يليه القيصومة بـ20 نقطة، وهجر السادس عشر بـ23 نقطة، والبكيرية الخامس عشر بـ29 نقطة، والعين وأحد في المركزين الرابع عشر والثالث عشر بـ31 نقطة، والجندل الثاني عشر بـ33 نقطة.
-243 مباراة في يلو
-180 مباراة انتهت بالاتتصارات
-%74 انتصارات يلو
-%44 انتصارات أصحاب الأرض
-106 ضربات الجزاء
-48 بطاقة حمراء
-637 هدفًا في يلو
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