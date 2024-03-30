بداية صفراء وسطوة خضراء

(MENAFN
- Al Watan) يترقب عشاق كرة القدم السعودية، غدا، مواجهة من العيار الثقيل وذات طابع مختلف، وصخب جماهيري يصل إلى حد الجنون، وذلك عندما يتواجه قطبا جدة الكبيرين الأهلي والاتحاد، في قمة الجولة الـ26 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ورغم تذبذب مستويات ونتائج العملاقين خلال الجولات الـ25 الماضية، إلا أن الديربي يجب ما قبله، لاسيما وأن اللقاء لا يعترف بالمقاييس الفنية مطلقا، ودوما ما يشهد الإثارة الكبرى، والمتابعة الجماهيرية التي تفوق الوصف.
وخلال دوري المحترفين تحديدا، الذي انطلق موسم 2009، تواجه الفريقان 29 مرة خلال 15 موسما، إذ غاب الديربي عن موسم 2023، لظروف تواجد قلعة الكؤوس في دوري الدرجة الأولى، لكنه عاد مع بداية الموسم الحالي بقمة مثيرة شهدتها الجولة التاسعة للدوري.
وخلال المواجهات الـ29 الماضية تناوب الفريقان على السيطرة على نتائج القمة، فكانت البداية صفراء، إلا أن القلعة الخضراء فرضت سطوتها لاحقا، وآخرها موقعة الدور الأول في الموسم الحالي.
بداية صفراء
خلال 15 موسما من دوري المحترفين، تقابل كبيرا جدة 29 مرة، ففي أولى مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، وتحديدا في الـ17 من أكتوبر 2008، ولحساب الجولة الثامنة للدوري، فرض العميد كلمته وكسب المواجهة الأولى بتغلبه على مضيفه وجاره 2 /1، سجل للنمور حينها هشام أبو شروان و عماد متعب، وللراقي معتز هوساوي.
وفي اللقاء الثاني، الذي أقيم في الـ24 من يناير 2009 رد قلعة الكؤوس الدين لجاره وكسب المواجهة بذات النتيجة 2 /1، بهدفي مالك معاذ وحسن الراهب، فيما سجل للعميد سلطان النمري.
سيطرة اتحادية
خلال موسمي 2010 و 2011 فرض الاتحاد سيطرته على الديربي وكسب المواجهات الأربع، ففي موسم 2010، تغلب على جاره ذهابا 2 /1، سجل للعميد أمين الشرميطي، وعلي الزبيدي، ولقلعة الكؤوس خافيير توليدو.
وفي موسم 2011 تفوق في الذهاب 3 /1، بأهداف عبدالملك زيايه، ونونو أسيس، وباولو جورج، مقابل هدف معتز هوساوي، وكسب الإياب 2 /صفر بهدفي عبدالملك زيايه، وباولو جورج.
حرمان من اللقب
موسم 2012 شهد تبادل الفريقين للانتصارات، ففي مرحلة الذهاب فرض الأهلي قوته وكسب المواجهة 3 / 1 بأهداف عماد الحوسني، وفيكتور سيموس ((هدفان))، وللاتحاد محمد نور، إلا أن موقعة الإياب التي كانت الأهم بالنسبة للراقي إذ أن انتصاره سيجعله يخوض آخر الجولات في بوضع مريح في حال انتصاره، باتجاه تتويجه باللقب، إلا أن الاتحاد قال كلمته وغير وجهة الذهب إلى الشباب، ومنحه فرصة خوض مواجهة الأهلي في ختام الموسم بفرصتي الفوز والتعادل، بعدما كسب جاره 1 / صفر بهدف نايف هزازي، ليحرم العميد جاره من لقب طال انتظاره.
سطوة خضراء
منذ بداية موسم 2013 وحتى نهاية موسم 2020 فرض الأهلي سطوته على الديربي إما بالانتصار أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، دون أن تشهد تلك المواسم أي انتصار اتحادي على صعيد الدوري، ففي موسم 2013 كسب الراقي جاره ذهابا 3 /1 بأهداف محسن العيسى، ومعتز هوساوي، ومصطفى بصاص، مقابل هدف سلمان الصبياني، وفي الإياب خرج الفريقان بالتعادل 1 /1، سجل لقلعة الكؤوس فيكتور سيموس، وللنمور جورجي ساندور.
وفي موسم 2014 كرر قلعة الكوؤس تفوقه وكسب الذهاب 2 /1 بهدفي مصطفى بصاص، و مارسيو موسورو، وللاتحاد محمد العمري، وتعادلا سلبيا في الإياب.
واكتفى الفريقان بالتعادل 1 /1 في مواجهتي موسم 2015، ففي الذهاب سجل للراقي عمر السومة، وللعميد فهد المولد، وفي الإياب سجل للأهلي سلمان المؤشر، وللاتحاد فهد المولد.
وفي موسم 2016، الذي توج فيه الأهلي باللقب نجح الراقي في الانتصار ذهابا 3/صفر بأهداف إسلام سراج، و عمر السومة، وعلي الزبيدي، وإيابا 4 /2، بأهداف إيوانيس فيتفاتزيديس، وعمر السومة ((هدفان))، و حسين المقهوي، وسجل للعميد لوسيان سانمارتين، وجيلمين ريفاس.
وفي 2017 تغلب قلعة الكؤوس على النمور ذهابا 4 /1 بأهداف إيوانيس فيتفاتزيديس، ومهند عسيري، وعبدالفتاح عسيري وسعيد المولد، مقابل هدف عدنان فلاتة للنمور.
أما موسم 2018 فكسب قلعة الكوس الذهاب 3/ صفر سجل له عمر السومة ((هدفان))، وليوناردو دا سيلفا، وتعادلا سلبيا في الإياب.
وتكرر تفوق الأهلي في ذهاب موسم 2019 عندما كسب جاره 3 /1، بأهداف عمر السومة، وعبدالفتاح عسيري، وعبدالله السعيد، وهدف فهد المولد للاتحاد، ليتعادلا إيابا 1 /1، سجل للأهلي عمر السومة، وللاتحاد رومارينيو.
وفي موسم 2020 آخر مواسم السطوة الخضراء، كسب الراقي منافسه التقليدي بذات النتيجة ذهابا وإيابا 2 /1، سجل له في الذهاب عبدالفتاح عسيري، وعمر السومة، وللاتحاد زياد الصحفي، وفي الإياب سجل للراقي عمر السومة ((هدفان))، وللعميد عبد الإله المالكي.
لتشهد المواسم الـ8 انتصار الأهلي في 9 مباريات، وتعادل الفريقين في 7 مواجهات على صعيد الدوري.
إنهاء السيطرة
نجح الاتحاد في موسم 2021 في إنهاء سيطرة الأهلي، ونجح في التغلب عليه 2 /صفر ذهابا، بهدفي رومارينيو، وغاري رودريغيس، قبل أن يتعادلا إيابا 1 /1 سجل للنمور أحمد حجازي، ولقلعة الكؤوس عبدالرحمن غريب.
وفي موسم 2022 فرض الاتحاد هيمنته على الديربي وكسب جاره 2 /صفر ذهاباً بهدفي حمدان الشمراني وأحمد حجازي، وإيابا 4 /3، سجل للنمور عبدالرزاق حمدالله ((3 أهداف))، ورومارينيو، وللأهلي كارلوس إدواردو، وعبدالباسط هندي، ومحمد المجحد.
وغاب الديربي عن موسم 2023 بعد هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى بنهاية موسم 2022.
عودة الأهلي
في الموسم الحالي وبعد عودة الراقي إلى دوري الكبار، تقابل الكبيران ذهابا في السادس من أكتوبر الماضي، ونجح الراقي في الانتصار خلال الديربي بعد غياب 3 مواسم منها موسم دون أن تحضر القمة، وتغلب على جاره 1 /صفر بهدف الإيفواري فرانك كيسيه.
- 29 مواجهة سابقة جمعت كبيري جدة بدوري المحترفين
- 12 انتصارا للأهلي مقابل 8 انتصارات اتحادية
- العميد كسب أولى المواجهات وقلعة الكؤوس تفوق في آخرها
- 3 مواسم في البداية شهدت تفوق النمور
-2012 الاتحاد حرم الأهلي من لقب الدوري بهدف هزازي
- 8 مواسم متتالية فرض الراقي سطوته على الديربي
- 9 انتصارات أهلاوية و7 تعادلات من 2013 وحتى 2020
- 2021 شهد إنهاء الاتحاد للسطوة الخضراء
- العميد تفوق خلال آخر موسمين قبل هبوط الأهلي
- عودة الراقي كانت قوية وكسب ديربي ذهاب الموسم الحالي
- 80 هدفا سجلها 48 لاعبا للفريقين بديربي عهد المحترفين
- 45 هدفا سجلها لاعبو الأهلي في ديربي المحترفين
- 35 هدفا للاتحاد في ديربي المحترفين منذ 2009
- 9 أهداف سجلها الأهلاوي عمر السومة بالديربي ليكون هدافه التاريخي
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