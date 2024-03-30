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بداية صفراء وسطوة خضراء

3/30/2024 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب عشاق كرة القدم السعودية، غدا، مواجهة من العيار الثقيل وذات طابع مختلف، وصخب جماهيري يصل إلى حد الجنون، وذلك عندما يتواجه قطبا جدة الكبيرين الأهلي والاتحاد، في قمة الجولة الـ26 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ورغم تذبذب مستويات ونتائج العملاقين خلال الجولات الـ25 الماضية، إلا أن الديربي يجب ما قبله، لاسيما وأن اللقاء لا يعترف بالمقاييس الفنية مطلقا، ودوما ما يشهد الإثارة الكبرى، والمتابعة الجماهيرية التي تفوق الوصف.
وخلال دوري المحترفين تحديدا، الذي انطلق موسم 2009، تواجه الفريقان 29 مرة خلال 15 موسما، إذ غاب الديربي عن موسم 2023، لظروف تواجد قلعة الكؤوس في دوري الدرجة الأولى، لكنه عاد مع بداية الموسم الحالي بقمة مثيرة شهدتها الجولة التاسعة للدوري.
وخلال المواجهات الـ29 الماضية تناوب الفريقان على السيطرة على نتائج القمة، فكانت البداية صفراء، إلا أن القلعة الخضراء فرضت سطوتها لاحقا، وآخرها موقعة الدور الأول في الموسم الحالي.
بداية صفراء
خلال 15 موسما من دوري المحترفين، تقابل كبيرا جدة 29 مرة، ففي أولى مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، وتحديدا في الـ17 من أكتوبر 2008، ولحساب الجولة الثامنة للدوري، فرض العميد كلمته وكسب المواجهة الأولى بتغلبه على مضيفه وجاره 2 /1، سجل للنمور حينها هشام أبو شروان و عماد متعب، وللراقي معتز هوساوي.
وفي اللقاء الثاني، الذي أقيم في الـ24 من يناير 2009 رد قلعة الكؤوس الدين لجاره وكسب المواجهة بذات النتيجة 2 /1، بهدفي مالك معاذ وحسن الراهب، فيما سجل للعميد سلطان النمري.
سيطرة اتحادية
خلال موسمي 2010 و 2011 فرض الاتحاد سيطرته على الديربي وكسب المواجهات الأربع، ففي موسم 2010، تغلب على جاره ذهابا 2 /1، سجل للعميد أمين الشرميطي، وعلي الزبيدي، ولقلعة الكؤوس خافيير توليدو.
وفي موسم 2011 تفوق في الذهاب 3 /1، بأهداف عبدالملك زيايه، ونونو أسيس، وباولو جورج، مقابل هدف معتز هوساوي، وكسب الإياب 2 /صفر بهدفي عبدالملك زيايه، وباولو جورج.
حرمان من اللقب
موسم 2012 شهد تبادل الفريقين للانتصارات، ففي مرحلة الذهاب فرض الأهلي قوته وكسب المواجهة 3 / 1 بأهداف عماد الحوسني، وفيكتور سيموس ((هدفان))، وللاتحاد محمد نور، إلا أن موقعة الإياب التي كانت الأهم بالنسبة للراقي إذ أن انتصاره سيجعله يخوض آخر الجولات في بوضع مريح في حال انتصاره، باتجاه تتويجه باللقب، إلا أن الاتحاد قال كلمته وغير وجهة الذهب إلى الشباب، ومنحه فرصة خوض مواجهة الأهلي في ختام الموسم بفرصتي الفوز والتعادل، بعدما كسب جاره 1 / صفر بهدف نايف هزازي، ليحرم العميد جاره من لقب طال انتظاره.
سطوة خضراء
منذ بداية موسم 2013 وحتى نهاية موسم 2020 فرض الأهلي سطوته على الديربي إما بالانتصار أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، دون أن تشهد تلك المواسم أي انتصار اتحادي على صعيد الدوري، ففي موسم 2013 كسب الراقي جاره ذهابا 3 /1 بأهداف محسن العيسى، ومعتز هوساوي، ومصطفى بصاص، مقابل هدف سلمان الصبياني، وفي الإياب خرج الفريقان بالتعادل 1 /1، سجل لقلعة الكؤوس فيكتور سيموس، وللنمور جورجي ساندور.
وفي موسم 2014 كرر قلعة الكوؤس تفوقه وكسب الذهاب 2 /1 بهدفي مصطفى بصاص، و مارسيو موسورو، وللاتحاد محمد العمري، وتعادلا سلبيا في الإياب.
واكتفى الفريقان بالتعادل 1 /1 في مواجهتي موسم 2015، ففي الذهاب سجل للراقي عمر السومة، وللعميد فهد المولد، وفي الإياب سجل للأهلي سلمان المؤشر، وللاتحاد فهد المولد.
وفي موسم 2016، الذي توج فيه الأهلي باللقب نجح الراقي في الانتصار ذهابا 3/صفر بأهداف إسلام سراج، و عمر السومة، وعلي الزبيدي، وإيابا 4 /2، بأهداف إيوانيس فيتفاتزيديس، وعمر السومة ((هدفان))، و حسين المقهوي، وسجل للعميد لوسيان سانمارتين، وجيلمين ريفاس.
وفي 2017 تغلب قلعة الكؤوس على النمور ذهابا 4 /1 بأهداف إيوانيس فيتفاتزيديس، ومهند عسيري، وعبدالفتاح عسيري وسعيد المولد، مقابل هدف عدنان فلاتة للنمور.
أما موسم 2018 فكسب قلعة الكوس الذهاب 3/ صفر سجل له عمر السومة ((هدفان))، وليوناردو دا سيلفا، وتعادلا سلبيا في الإياب.
وتكرر تفوق الأهلي في ذهاب موسم 2019 عندما كسب جاره 3 /1، بأهداف عمر السومة، وعبدالفتاح عسيري، وعبدالله السعيد، وهدف فهد المولد للاتحاد، ليتعادلا إيابا 1 /1، سجل للأهلي عمر السومة، وللاتحاد رومارينيو.
وفي موسم 2020 آخر مواسم السطوة الخضراء، كسب الراقي منافسه التقليدي بذات النتيجة ذهابا وإيابا 2 /1، سجل له في الذهاب عبدالفتاح عسيري، وعمر السومة، وللاتحاد زياد الصحفي، وفي الإياب سجل للراقي عمر السومة ((هدفان))، وللعميد عبد الإله المالكي.
لتشهد المواسم الـ8 انتصار الأهلي في 9 مباريات، وتعادل الفريقين في 7 مواجهات على صعيد الدوري.
إنهاء السيطرة
نجح الاتحاد في موسم 2021 في إنهاء سيطرة الأهلي، ونجح في التغلب عليه 2 /صفر ذهابا، بهدفي رومارينيو، وغاري رودريغيس، قبل أن يتعادلا إيابا 1 /1 سجل للنمور أحمد حجازي، ولقلعة الكؤوس عبدالرحمن غريب.
وفي موسم 2022 فرض الاتحاد هيمنته على الديربي وكسب جاره 2 /صفر ذهاباً بهدفي حمدان الشمراني وأحمد حجازي، وإيابا 4 /3، سجل للنمور عبدالرزاق حمدالله ((3 أهداف))، ورومارينيو، وللأهلي كارلوس إدواردو، وعبدالباسط هندي، ومحمد المجحد.
وغاب الديربي عن موسم 2023 بعد هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى بنهاية موسم 2022.
عودة الأهلي
في الموسم الحالي وبعد عودة الراقي إلى دوري الكبار، تقابل الكبيران ذهابا في السادس من أكتوبر الماضي، ونجح الراقي في الانتصار خلال الديربي بعد غياب 3 مواسم منها موسم دون أن تحضر القمة، وتغلب على جاره 1 /صفر بهدف الإيفواري فرانك كيسيه.
- 29 مواجهة سابقة جمعت كبيري جدة بدوري المحترفين
- 12 انتصارا للأهلي مقابل 8 انتصارات اتحادية
- العميد كسب أولى المواجهات وقلعة الكؤوس تفوق في آخرها
- 3 مواسم في البداية شهدت تفوق النمور
-2012 الاتحاد حرم الأهلي من لقب الدوري بهدف هزازي
- 8 مواسم متتالية فرض الراقي سطوته على الديربي
- 9 انتصارات أهلاوية و7 تعادلات من 2013 وحتى 2020
- 2021 شهد إنهاء الاتحاد للسطوة الخضراء
- العميد تفوق خلال آخر موسمين قبل هبوط الأهلي
- عودة الراقي كانت قوية وكسب ديربي ذهاب الموسم الحالي
- 80 هدفا سجلها 48 لاعبا للفريقين بديربي عهد المحترفين
- 45 هدفا سجلها لاعبو الأهلي في ديربي المحترفين
- 35 هدفا للاتحاد في ديربي المحترفين منذ 2009
- 9 أهداف سجلها الأهلاوي عمر السومة بالديربي ليكون هدافه التاريخي

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