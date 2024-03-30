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هل خذل البنز الاتحاد؟

3/30/2024 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) بات مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما عائقًا لفريقه في مواجهات دوري روشن للمحترفين، إذ لازم النحس المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وتسبب في إضاعته لتسجيل ضربات الجزاء في الدوري، في وقت اقترب الفرنسي مع الاتحاد في معادلة رقم سلبي له مع ريال مدريد في إضاعة الجزائيات، الأمر الذي اعتبره الاتحاديون تخاذلا من اللاعب، واستمرارا لضعف مستوياته المقدمة، وغيابه غير المبرر عن معظم المباريات المهمة والحاسمة، وسط مطالب بالسماح للاعب في حرية الانتقال الموسم المقبل.
استمرار
لم تكن ضربة الجزاء الضائعة من قبل مهاجم الاتحاد كريم بنزيما أمام الفيحاء في الجولة الـ25 من دوري روشن الأولى أو الأخيرة في تاريخه فحسب، بل واصل اللاعب مسلسل إهداره لضربات الجزاء المحتسبة لفريقه، ووصل معها إلى إهدار الجزائية الـ12 في تاريخه، منها 5 جزائيات أهدرها اللاعب مع ريال مدريد الإسباني، و4 جزائيات مهدرة له مع فريقه الحالي الاتحاد، و3 جزائيات ضائعة له مع منتخب بلاده.
فشل
لم يقدم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مع فريقه الاتحاد مايشفع لتاريخه الرياضي، وفشل في وضع بصمة له في الموسم الحالي، وحقق أرقامًا سلبية، حيث فاق إهدار اللاعب لضربات الجزاء تسجيل الجزائيات، وبلغ إجمالي ضربات الجزاء المنفذة من قبل اللاعب في الموسم الحالي 7 جزائيات، أهدر منها كريم بنزيما 4 جزائيات بـ57% مقابل تسجيل 3 جزائيات بـ43%، حيث أضاع أمام الفيحاء والوحدة في الدوري، وأمام الأهلي المصري في مونديال كأس العالم للأندية الأخيرة بجدة، وأمام الهلال في البطولة العربية، وسجل 3 جزائيات أمام الشرطة العراقي في البطولة العربية، وأبها والخليج في دوري روشن، مقابل تسجيله هدفين عكسيين في مرمى فريقه أمام نافباخور الأوزبكي آسيويا، وأمام التعاون دوريًا، وتسببه في ضربة جزاء للنصر في مواجهة الفريقين التي انتهت بخماسية نصراوية.
- 12 جزائية أهدرها بنزيما تاريخيا
- 7 جزائيات نفذها البنز بدوري روشن
- 4 جزائيات أضاعها اللاعب وسجل ثلاثا
- هدفان عكسيان للاعب في مرمى فريقه
- تسبب في ضربة جزاء للنصر

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