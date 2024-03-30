هل خذل البنز الاتحاد؟

(MENAFN
- Al Watan) بات مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما عائقًا لفريقه في مواجهات دوري روشن للمحترفين، إذ لازم النحس المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وتسبب في إضاعته لتسجيل ضربات الجزاء في الدوري، في وقت اقترب الفرنسي مع الاتحاد في معادلة رقم سلبي له مع ريال مدريد في إضاعة الجزائيات، الأمر الذي اعتبره الاتحاديون تخاذلا من اللاعب، واستمرارا لضعف مستوياته المقدمة، وغيابه غير المبرر عن معظم المباريات المهمة والحاسمة، وسط مطالب بالسماح للاعب في حرية الانتقال الموسم المقبل.
استمرار
لم تكن ضربة الجزاء الضائعة من قبل مهاجم الاتحاد كريم بنزيما أمام الفيحاء في الجولة الـ25 من دوري روشن الأولى أو الأخيرة في تاريخه فحسب، بل واصل اللاعب مسلسل إهداره لضربات الجزاء المحتسبة لفريقه، ووصل معها إلى إهدار الجزائية الـ12 في تاريخه، منها 5 جزائيات أهدرها اللاعب مع ريال مدريد الإسباني، و4 جزائيات مهدرة له مع فريقه الحالي الاتحاد، و3 جزائيات ضائعة له مع منتخب بلاده.
فشل
لم يقدم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مع فريقه الاتحاد مايشفع لتاريخه الرياضي، وفشل في وضع بصمة له في الموسم الحالي، وحقق أرقامًا سلبية، حيث فاق إهدار اللاعب لضربات الجزاء تسجيل الجزائيات، وبلغ إجمالي ضربات الجزاء المنفذة من قبل اللاعب في الموسم الحالي 7 جزائيات، أهدر منها كريم بنزيما 4 جزائيات بـ57% مقابل تسجيل 3 جزائيات بـ43%، حيث أضاع أمام الفيحاء والوحدة في الدوري، وأمام الأهلي المصري في مونديال كأس العالم للأندية الأخيرة بجدة، وأمام الهلال في البطولة العربية، وسجل 3 جزائيات أمام الشرطة العراقي في البطولة العربية، وأبها والخليج في دوري روشن، مقابل تسجيله هدفين عكسيين في مرمى فريقه أمام نافباخور الأوزبكي آسيويا، وأمام التعاون دوريًا، وتسببه في ضربة جزاء للنصر في مواجهة الفريقين التي انتهت بخماسية نصراوية.
- 12 جزائية أهدرها بنزيما تاريخيا
- 7 جزائيات نفذها البنز بدوري روشن
- 4 جزائيات أضاعها اللاعب وسجل ثلاثا
- هدفان عكسيان للاعب في مرمى فريقه
- تسبب في ضربة جزاء للنصر
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