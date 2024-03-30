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اكتشاف رأس أبولو شمال شرقي اليونان

3/30/2024 11:25:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الثقافة اليونانية، أن باحثي جامعة أرسطو اكتشفوا في موقع فيليبي الأثري في شمال شرق اليونان، العديد من الآثار، من بينها رأس ترجع للقرن الثاني أو الثالث ميلادياً، لرجل حليق الذقن متوجة بإكليل من نبات الغار، تعود على الأرجح لأحد تماثيل أبولو، خلال عمليات تنقيب انتهت في سبتمبر.
وساعدت عمليات التنقيب في شرق الشارع الرئيسي الجنوبي (ديكومانوس)، عند النقطة التي يلتقي فيها المحور الشمالي للمدينة (فيا إيجناتيا)، في الكشف عن جزء من ميدان يهيمن عليه مبنى تكسوه الزخارف.
وساعدت عملة معدنية تحمل وجه الإمبراطور البيزنطي ليو السادس (886 - 912) في تحديد مدة استخدامها. ونقلت صحيفة إيكاثيميريني عن الوزارة القول، إن التماثيل التي تعود للحقب الكلاسيكية والرومانية، كانت تزين المباني والمساحات العامة في المدن البيزنطية، وبينها فيليبي.
وتقع فيليبي التي تأسست عام 356 قبل الميلاد على طريق قديم يربط أوروبا وآسيا ويسمى فيا إيجناتيا. يذكر أن المدينة أنشئت عام 356 قبل الميلاد على زمن الملك المقدوني فيليب الثاني وأخذت المدينة بعد ذلك هيئة ((روما المصغّرة))، مع إنشاء الإمبراطورية الرومانية بعد معركة فيليبي سنة 42 قبل الميلاد. وعليه تم إكمال بناء الآثار الهلينية مثل المسرح الكبير والمعابد بتصاميم ومبان رومانية.

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