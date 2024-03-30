بيريرا يرفض العودة للهلال - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) جدد لاعب الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا، المعار إلى كروزيرو البرازيلي، رفضه العودة إلى الزعيم مجددًا.
وأكدت مصادر أن اللاعب يريد لبقاء مع النادي البرازيلي الموسم المقبل، لا سيما وأنه يشعر بالسعادة بعد عودته للبرازيل.
ولم يقدم بيريرا منذ انضمامه إلى الهلال أوراق اعتماده، ليخرج في الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى الوحدة الإماراتي، قبل أن يتم إعارته هذا الموسم إلى كروزيرو البرازيلي.
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