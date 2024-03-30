Sunday, 31 March 2024 08:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيريرا يرفض العودة للهلال - جريدة الوطن السعودية

3/30/2024 11:25:13 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد لاعب الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا، المعار إلى كروزيرو البرازيلي، رفضه العودة إلى الزعيم مجددًا.
وأكدت مصادر أن اللاعب يريد لبقاء مع النادي البرازيلي الموسم المقبل، لا سيما وأنه يشعر بالسعادة بعد عودته للبرازيل.
ولم يقدم بيريرا منذ انضمامه إلى الهلال أوراق اعتماده، ليخرج في الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى الوحدة الإماراتي، قبل أن يتم إعارته هذا الموسم إلى كروزيرو البرازيلي.

MENAFN30032024000089011017ID1108040041

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث