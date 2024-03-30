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الهلال الأحمر: لا حالات تدافع بين المعتمرين - جريدة الوطن السعودية

3/30/2024 11:25:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أكّد المشرفُ الميداني في الهلال الأحمر بندر الحارثي، أنّ فرق الهلال الأحمر باشرت منذ بداية رمضان أكثر من 19 ألف حالة على مستوى العاصمة المقدسة، كان نصيب المسجد الحرام منها "6033" حالة.
وأضاف الحارثي: أن الفرق الميدانية لديها خطة محكمة للعشر الأواخر لزيادة انتشار الفرق الإسعافية وفرق الدمج والفرق التطوعية والدعم في مناطق الافتراش خارج الحرم بالآليات المناسبة؛ مثل الدراجات النارية والدبابات وعربات الجولف بالقرب من مسارات الطوارئ ومقرات الإخلاء؛ لتمكين الفرق من الدخول وسط الحشود والإسعاف الفعال للحالات المصابة والمريضة.
وتابع في حديثه لقانة الإخبارية: أن معظم الحالات التي تمت مباشرتها هي حالات باردة، ولم تسجل حالات تدافع؛ منها 4 حالات توقف القلب والتنفس.

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