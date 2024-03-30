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الرياض ومستقبل اللجنة الدستورية السورية - جريدة الوطن السعودية

3/30/2024 11:25:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أثارت الكلمة التي ألقاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا السيد غير بيدرسون في جلسة مجلس الأمن في شهر فبراير 2024 العديد من الشكوك والتساؤلات حول مستقبل اللجنة الدستورية السورية، حيث أشار مبعوث الأمم المتحدة السيد بيدرسون في كلمته إلى أن عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية هو بسبب أن روسيا لم تعد تعتبر سويسرا مكانًا محايدًا لعقد تلك الاجتماعات، وأضاف بيدرسون أن الحكومة السورية أيضًا لم تعد تقبل عقد جولة المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف. وقد يكون ما ورد على لسان بيدرسون في مجلس الأمن هو إعلان نهاية استضافة جنيف لتلك المحادثات السورية والدور السويسري السياسي في هذا الملف، وهو بذلك فتح الطريق أمام الدول الأخرى لاستضافة محادثات اللجنة الدستورية السورية.
ولا يوجد أفضل وأنسب من العاصمة الرياض لعقد هذه المحادثات حيث يشكل مقترح عقد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في العاصمة الرياض أهمية كبرى كون الرياض تمثل عمق العالم العربي، وتعزز استضافة الرياض لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية من قدرة دول المنطقة على لعب دور محوري في إدارة الأزمات والنزاعات الإقليمية، وهي فرصة لإحراز تقدم يمهد الطريق أمام حل سوري - سوري للأزمة داخل أراضي عربية بعيدًا عن التدخلات الخارجية وتحديدًا من قبل الدول الأوروبية وغيرها.
تسهم استضافة الرياض للأطراف السورية في تحسين العلاقات السعودية - السورية في ملفات أمنية وسياسية مختلفة وهي تشكل فرصة لنقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات متقدمة، كما تعزز استضافة دولة عربية للأطراف السورية من مخرجات القمة العربية التي شهدت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية والتي استضافتها المملكة في مايو 2023م، وما صدر عنها في البيان الختامي ((إعلان جدة)) بشأن الأزمة السورية، حيث شدد ((إعلان جدة)) على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا لتجاوز أزمتها.
بلا شك، أي دور سعودي يهدف أو يسهم في حل الأزمة السورية سيحظى بترحيب واسع من مختلف دول المنطقة والعالم، خاصة من روسيا التي بدورها كانت أول من اعترض على عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وبذلك استضافة الرياض لهذه المحادثات سيكون له أثر إيجابي على مستقبل العلاقات بين السعودية وروسيا لما تحظى به سوريا من أهمية استراتيجية لدى الجانب الروسي ونظرًا للمصالح الروسية في هذه الأزمة، وسيخلق هذا الدور السعودية فرصة للتنسيق والتعاون السياسي السعودي - الروسي في الأزمة السورية، مما قد ينعكس بشكل إيجابي على العلاقات بينهما في أزمات أخرى مثل الأزمة الأوكرانية - الروسية التي تلعب فيه السعودية أيضًا دورًا مهمًا شهد استضافتها في أغسطس 2023 اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية بما في ذلك الأمم المتحدة، كما أن الدور السعودي في الملف السوري سيعمق من التنسيق الثنائي المستمر بين البلدين ضمن إطار ((أوبك بلس)) وفي غيرها من الملفات التي يوجد بها مصالح مشتركة بين الرياض وموسكو.

MENAFN30032024000089011017ID1108040037

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