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طلاب جازان يتنافسون في المواطنة والحياة

3/30/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تنافس 134 طالبًا وطالبة في تنفيذ مبادرات البرنامج الرمضاني المواطنة والحياة، والذي اختتمت فعالياته الخميس في محافظات جازان، بإشراف النشاط الطلابي، والاتصال المؤسسي بتعليم جازان.
وشارك المتطوعون والمتطوعات في تنفيذ 5 مبادرات اجتماعية متنوعة، والتي تهدف إلى تفعيل دور الطلبة التطوعي من خلال برامج تطوعية مجتمعية، تسهم في تعزيز دورهم المجتمعي، واستغلال وقتهم في الشهر الفضيل، وتمثلت المبادرات في: مبادرة تفطير الجيران التي نفذها مكتب التعليم بوسط جازان، ومركاز الحي المنفذ من قبل مكتب التعليم بأبوعريش، وزيارات للمرضى بالمستشفيات نفذها مكتب تعليم صامطة، وموائد الإفطار الرمضانية لعمال وحراس المدارس بمكتب تعليم العارضة، ومبادرة تنظيف المساجد بمكتب تعليم المسارحة والحرث.
وأكد تعليم جازان، أن هذه التجارب الميدانية سعت إلى تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطلبة، والمساهمة في تحفيزهم لخدمة مجتمعهم في شتى المجالات، وبناء جيل مبادر ومتطوع يُسهم في تنمية الوطن، وخدمة قيادته وشعبه، وتحقيقًا لمستهدفات برامج التطوع في رؤية المملكة 2030.

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