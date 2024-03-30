طلاب جازان يتنافسون في المواطنة والحياة

(MENAFN
- Al Watan) تنافس 134 طالبًا وطالبة في تنفيذ مبادرات البرنامج الرمضاني المواطنة والحياة، والذي اختتمت فعالياته الخميس في محافظات جازان، بإشراف النشاط الطلابي، والاتصال المؤسسي بتعليم جازان.
وشارك المتطوعون والمتطوعات في تنفيذ 5 مبادرات اجتماعية متنوعة، والتي تهدف إلى تفعيل دور الطلبة التطوعي من خلال برامج تطوعية مجتمعية، تسهم في تعزيز دورهم المجتمعي، واستغلال وقتهم في الشهر الفضيل، وتمثلت المبادرات في: مبادرة تفطير الجيران التي نفذها مكتب التعليم بوسط جازان، ومركاز الحي المنفذ من قبل مكتب التعليم بأبوعريش، وزيارات للمرضى بالمستشفيات نفذها مكتب تعليم صامطة، وموائد الإفطار الرمضانية لعمال وحراس المدارس بمكتب تعليم العارضة، ومبادرة تنظيف المساجد بمكتب تعليم المسارحة والحرث.
وأكد تعليم جازان، أن هذه التجارب الميدانية سعت إلى تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطلبة، والمساهمة في تحفيزهم لخدمة مجتمعهم في شتى المجالات، وبناء جيل مبادر ومتطوع يُسهم في تنمية الوطن، وخدمة قيادته وشعبه، وتحقيقًا لمستهدفات برامج التطوع في رؤية المملكة 2030.
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