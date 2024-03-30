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توضيح للتوثيق المكاني للشعراء

3/30/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) عندما أقول لك كافور الأخشيدي فحتمًا سيرتبط اسمه بمصر، كذلك عند ذكرك للحجاج بن يوسف الثقفي ستتوجه بوصله تفكيرك للعراق، ولذلك لزامًا علينا أن نوثق السيرة المكانية لشعراء وأمراء ونقاد المملكة العربية السعودية، فلدينا كم هائل حقًا من الشعراء والمفكرين استوطنوا بلادي منذ قديم الأزل، ولا ضير في توثيق أماكن تواجدهم ومنازل قبائلهم ومضاريها، وذلك حفظًا للتاريخ، عطفًا على ما سبق قد يلتبس لدى القارئ، ويقول بعد ما يقرأ المانشيت السابق: ((أين عنترة الفوارس؟ ولماذا لم يوثق؟))، فأجيب عليه وأقول: إن صخرة عنترة مازالت شامخة في عيون الجواء، موثقةً في المناطق التاريخية والسياحية لدينا، ولكن المقصود بهذا التوثيق هو توثيق مكاني وليس توثيق عمراني، أو توثيقًا لمعلم تاريخي، فالتوثيق المكاني هو معرفة مكان نشأة الشاعر، وأين كان يقطن بغض النظر هل خلّف من بعده أثرًا مكانيًا أم درس هذا الأثر وزال، ففي حائل ارتبط اسم حاتم الطائي مكانيًا بمنطقة حائل، وفي نفس الوقت بقيت آثار منازله شامخةً في توارن محفوظةً كمزارٍ سياحي أيضًا، أما لو ذكرنا الشعر زهير بن أبي سلمى فلن نجد له أثرًا يرتبط باسمه غير معلقته الشهيرة التي يحفظ مطلعها أغلبنا، ولكنه عاش في نجد، وتحديدًا في القصيم، وأكثر دقةً كما ذكر البغدادي في ((الحاجر))، وهي منطقة تقع في أقصى شمال غرب القصيم، ومن هذا نستنتج أنه نجدي النشأة، وتوثيقه المكاني في منطقة القصيم، برغم أنه لم يخلف أثرًا، كما حدث مع منازل حاتم الطائي، وعلى غرار ذلك نقيس بقية الشعراء.
ختامًا، نلمس بشكل يبعث على الفخر جهود وزارة الثقافة الجبارة حقًا في التوثيق، البرامج، الفعاليات وهذا الجهد الجبار لم يكن لولا توجيهات ولي عهدنا الشاب الطموح، محمد بن سلمان -أدام الله عزه- وكذلك لوزير الثقافة والعاملين فيها جهد نراه على أرض الواقع يشكرون عليه.. فشكرًا بلادي، شكرًا مليكي، شكرًا ولي عهدي، شكرًا وزير ثقافتي كسعودي.

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