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طوفان أزرق يقتحم موسوعة جينيس العالمية

3/30/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تتراقص الكلمات طربا وتتمايل العبارات شوقا وتطير الأرواح عجبا وفرحا بعريس هذا العام (الهلال) في إنجاز عالمي غير مسبوق، انفرد وحيدا مغردا بأطول سلسلة انتصارات متتالية وموثوقة عبر بطولات محلية وخارجية وفق إحصائيات (شبكة أوبتا) لكرة القدم، متجاوزا أندية عالمية كبرى ومؤسسات رياضية عظمى، بعقلية واحترافية حقيقية ذات مفهوم فني عميق بعيدا عن المناكفات والصراعات وتصفية الحسابات، عبر خطط مستقبلية وبرامج تطويرية ممنهجة وواضحة معتمدة على إستراتيجية إدارية تتضمن العدالة والشفافية، وخلق روح المنافسة في بيئة صحية وآمنة، ترعى استدامة العمل الفني والإداري في منظومة واحدة متكاملة، تلبي احتياج اللاعبين والعاملين داخل النادي بكل يسر وسهولة، لإظهار ما لديهم من طاقة إيجابية بأساليب فنية متطورة ومتقدمة، وتحقيق نتائج ملموسة وعملية من خلال عمل مؤسسي محكم ومستدام.
طوفان أزرق يجتاح الأندية المحلية والخليجية ويتجاوز الأندية العربية والأفروآسيوية إلى جانب الأندية الأوربية والعالمية في عدد الانتصارات المتتابعة، محطما الأرقام القياسية في موسوعة جينيس العالمية على موقعها الرسمي، هيمنة مطلقة أرقام مذهلة ونجاحات كثيرة يحققها الهلال في مشهد كروي غير مسبوق بين أندية العالم.
منافسة الهلال الأندية القارية والعالمية في عدد الانتصارات ليس مجرد إنجاز رياضي فقط يسجل لنادي الهلال، بل هو إنجاز يسجل باسم الوطن، وتأكيدًا للإمكانيات العالية والقدرات الفنية والمهارات الكروية التي يحظى بها لاعبو الهلال المحترفين سواء اللاعب الأجنبي أو المحلي، تنافس وأداء وجودة ونماء في ظل وجود كوكبة من اللاعبين المحترفين والمتميزين ساهمت في تحقيق الانتصارات وجلب البطولات والصعود على المنصات.
أصبح الهلال حديث العالم بأجمعه تميزا وأداء، وأكثر انتصارا في العالم متربعا على عرش الزعامة العالمية بتأريخ كرة القدم في عصرنا الحاضر.
انتصارات متواصلة وأرقام قياسية تأريخية متواترة، رغم زحام الاستحقاقات وتداخل المنافسات في مختلف المناسبات القارية والعالمية، بخطى ثابتة وواثقة نحو مستقبل واعد ولامع بالمنجزات والإنجازات، ومزيدا من البطولات والعطاءات، في ظل التطورات الرياضية السعودية المتقدمة، والدعم غير المسبوق من قيادتنا الرشيدة في مختلف المناطق والمحافظات.
وأخيرا نادي الهلال ليس مجرد ناد، بل هو قلب تعشقه الأجيال في ثبات كالجبال، ومصنع يصنع الأبطال وبلغة الأرقام فخر للزعامة والرجال.

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