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أيها المعتمرون: أهلاً وسهلاً

3/30/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) عيون المسلمين ترنو إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في كل الأوقات، تراقبها، ترى جميع ما نفعله في الليل أو في النهار، يتوقعون منّا الأفضل والأميز كما تعودوا منا دائماً.
العيون في شهر رمضان المبارك تراقبنا، وبالتأكيد أنها تتوقع منّا النجاح، كما نحن دوماً، ففي جميع الرهانات السابقة كنّا على قدر الثقة والمسؤولية.
على مدى أكثر من ثلاثة قرون لدولتنا المملكة العربية السعودية، قدَّمنا لمكة المكرمة والمدينة المنورة الكثير، ولدينا أيضاً الكثير لنقدمه في السنوات المقبلة، جدنا بجميع ما نستطيع في مجالات عمارة بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، والتطوير الكبير في مرافقهما وخدماتهما ذات العلاقة، وتوفير المياه ووسائل النقل وتنظيم السير وتهيئة كل أشكال السبل لإقامة الصلوات الخمس والتراويح والتهجد، بشكل انسيابي جميل وبنظام دقيق وأمن كبير لأكثر من مليوني مصلٍّ، هذا ديدننا منذ عهد الآباء المؤسسين ـ طيب الله ثراهم ـ.
في ضيافتنا اليوم للمعتمرين كلهم من دون استثناء، الذين وفدوا إلينا من جميع أنحاء العالم، نحن نعتبرهم أهلاً وأصدقاء، نقدم لهم تجربتنا وخبرتنا في الحياة، ونجود بجميع ما نملك ليكونوا بين أهلهم وذويهم.
الضيوف الذين سيحلون في شهر رمضان بوطننا ((وطن الإسلام والمسلمين)) سيجدون جميع ما يبهج خاطرهم، ويهنأ به بالهم، سيتعرفون إلى وطننا الذي خصه الله سبحانه وتعالى دون سائر شعوب العالم وبلدانها، وشرَّفه بأن جعله مأوى القبلتين الشريفتين، ومهبط الوحي، وأرقى الرسالات، ونبع الإيمان الصافي، ومهد الإسلام دين البشرية جمعاء.
سيأتون من شتى الأرض المعمورة لنخبرهم ما لدينا، اليوم هم هنا، بيننا ومعنا، في مكة المكرمة والمدينة المنورة ليروا ضوء رؤية 2030 وبما يتناسب مع العمق العربي والإسلامي لوطننا، من خلال تكثيف الخدمات البشرية والتقنية، ورفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي الحرمين، وسط منظومة عمل متكاملة تضم غرفة عمليات لمتابعة عملية إدارة الحشود والتفويج ومنظومة الخدمات التشغيلية وفق حوكمة وقياس الأثر وتقديم خدمات معيارية ذات جودة عالمية وبجاهزية في أجواء إيمانية خاشعة صحية آمنة.
الضيوف سيعرفون جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ، هذه القيادة السعودية الملمة الواعية، التي جعل منهم خير رجال يقفون على حماية هذه المقدسات، وقيادة إسلامية مخلصة تتشرف بالعناية بالمقدسات ورعايتها وتطويرها ومن ثم استقبال ضيوفها وزوارها في كل الأوقات على مدار العام في رحلة العمرة والزيارة ثم الحج العظيم.
((موسم العمرة في شهر رمضان)) موسم أكبر من أن يُروى في أسطر قليلة، ولكنه في المحصلة حدث سيتيح للوافدين، ضيوفنا في رمضان، وعلى مدار أيامه سيجدون إلى جانب ((بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم)) أبناء هذا الوطن الكريم، بإحساس الرجل المسلم الواحد، وشعور المؤمن الذي يعرف كيف يستقبل أخاه المسلم ويرحب به، ويوفر له سبل الراحة والطمأنينة واليسر في أداء المناسك، فالزائرون الذين سيقصدون الحرم المكي والحرم المدني، سيكتشفون الفرق من قبل ومن بعد، سيعرفون وطننا أكثر، ويعرفون مقدار ما لدى أبناء هذا الوطن من حب واحترام وإنسانية، ولا يسعنا إلا أن نقول لهم: أهلاً وسهلاً بكم.
وطننا يتشرف بالعناية بالمقدسات ورعايتها وتطويرها.
أيها المعتمرون: أهلاً وسهلاً

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