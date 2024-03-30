Sunday, 31 March 2024 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التوأم الملتصق.. من ستكون الأم قانونيا للأطفال؟

3/30/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما كشف أشهر توأم ملتصق في العالم آبي وبريتاني هينسيل البالغتين من العمر 34 عامًا، على حسابهما المشترك على TikTok الخميس، أن آبي تزوجت من الممرض والمحارب القديم في الجيش جوش بولينج، 33 عامًا، في عام 2021.
حيث يتشارك التوأم في جسد واحد، من الخصر إلى الأسفل، أي جميع أعضائهما، بما في ذلك الأمعاء والمثانة والأعضاء التناسلية، وهذا يعني أن بإمكانهما إنجاب طفل بالطريقة العادية، لكن من غير الواضح من ستكون والدة الطفل من الناحية القانونية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.
آبي وشقيقتها بريتاني، واحدة من مجموعات قليلة فقط من التوائم ثنائية الرأس في التاريخ التي بقيت على قيد الحياة في مرحلة الطفولة، صعدت إلى الشهرة في عرض TLC الذي يحمل اسمها والذي سجل أحداث حياتهما الرئيسية، بما في ذلك تخرجهما من المدرسة الثانوية والبحث عن عمل.
بالنسبة للحفل، الذي كشفت السجلات أنه أقيم في عام 2021، ارتدى التوأم فستان زفاف بلا أكمام مع تفاصيل من الدانتيل بينما ارتدى العريس بدلة رمادية.
وأظهر مقطع فيديو يعتقد أنه تم التقاطه من قبل أحد ضيوفهم ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، التوأم والعريس يستمتعان بالرقص خلال الزفاف.
وأظهر آخر ابنة جوش من زواج سابق وهي ترتدي فستان وصيفة العروس الزهري وتسير في الممر وهي تحمل لافتة كتب عليها: ((أبي... هنا تأتي عروسك)).
وفي فيلم وثائقي تم تصويره عندما كانت الفتاتان في سن المراهقة، قالت والدتهما إنهما حريصتان على إنجاب أطفال في يوم من الأيام.

MENAFN30032024000089011017ID1108040028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث