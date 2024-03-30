التوأم الملتصق.. من ستكون الأم قانونيا للأطفال؟

(MENAFN
- Al Watan) فيما كشف أشهر توأم ملتصق في العالم آبي وبريتاني هينسيل البالغتين من العمر 34 عامًا، على حسابهما المشترك على TikTok الخميس، أن آبي تزوجت من الممرض والمحارب القديم في الجيش جوش بولينج، 33 عامًا، في عام 2021.
حيث يتشارك التوأم في جسد واحد، من الخصر إلى الأسفل، أي جميع أعضائهما، بما في ذلك الأمعاء والمثانة والأعضاء التناسلية، وهذا يعني أن بإمكانهما إنجاب طفل بالطريقة العادية، لكن من غير الواضح من ستكون والدة الطفل من الناحية القانونية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.
آبي وشقيقتها بريتاني، واحدة من مجموعات قليلة فقط من التوائم ثنائية الرأس في التاريخ التي بقيت على قيد الحياة في مرحلة الطفولة، صعدت إلى الشهرة في عرض TLC الذي يحمل اسمها والذي سجل أحداث حياتهما الرئيسية، بما في ذلك تخرجهما من المدرسة الثانوية والبحث عن عمل.
بالنسبة للحفل، الذي كشفت السجلات أنه أقيم في عام 2021، ارتدى التوأم فستان زفاف بلا أكمام مع تفاصيل من الدانتيل بينما ارتدى العريس بدلة رمادية.
وأظهر مقطع فيديو يعتقد أنه تم التقاطه من قبل أحد ضيوفهم ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، التوأم والعريس يستمتعان بالرقص خلال الزفاف.
وأظهر آخر ابنة جوش من زواج سابق وهي ترتدي فستان وصيفة العروس الزهري وتسير في الممر وهي تحمل لافتة كتب عليها: ((أبي... هنا تأتي عروسك)).
وفي فيلم وثائقي تم تصويره عندما كانت الفتاتان في سن المراهقة، قالت والدتهما إنهما حريصتان على إنجاب أطفال في يوم من الأيام.
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