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إمكانية الحياة على كوكب الزهرة

3/30/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة جديدة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن العناصر الأساسية للحياة يمكن أن تبقى في الواقع في حامض الكبريتيك المركز، مما يزيد الآمال بأن الحياة يمكن أن تفعل ذلك أيضًا.
ووجد الباحثون أن 19 حمضًا أمينيًا ضروريًا للحياة على الأرض تكون مستقرة لمدة تصل إلى أربعة أسابيع عند وضعها في قوارير تحتوي على حمض الكبريتيك بتركيزات مماثلة لتلك الموجودة في سحب كوكب الزهرة.
وقال الدكتور يانوش بيتكوفسكي، المؤلف المشارك في الدراسة: ((ما يثير الدهشة تماما هو أن حمض الكبريتيك المركز ليس مذيبا معاديا عالميا للكيمياء العضوية)).
استمرت الدراسة لمدة أربعة أسابيع، حيث أنهى الفريق التجربة عندما لم تكن هناك أي علامات أخرى على النشاط.
وأضافت المؤلفة المشاركة الدكتورة سارة سيجر: ((لقد وجدنا أن اللبنات الأساسية للحياة على الأرض مستقرة في حمض الكبريتيك، وهذا أمر مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لفكرة إمكانية الحياة على كوكب الزهرة))، وفقا لصحيفة مترو.
وتابعت ((هذا لا يعني أن الحياة هناك ستكون هي نفسها هنا. في الواقع، نحن نعلم أنه لا يمكن أن يكون كذلك. لكن هذا العمل يعزز فكرة أن سحب كوكب الزهرة يمكن أن تدعم المواد الكيميائية المعقدة اللازمة للحياة)).
في السابق، أظهر الفريق أيضًا أن بعض الأحماض الدهنية والأحماض النووية يمكن أن تظل مستقرة في حمض الكبريتيك، لكن الباحثين يؤكدون أن ((الكيمياء العضوية المعقدة ليست حياة بالطبع، لكن لا توجد حياة بدونها)).
وهذا يعني أن مجرد كون سحب كوكب الزهرة قد تكون قادرة على دعم الحياة، لا يعني أن هناك حياة في السحب.
وقال الدكتور سانجاي ليماي، من جامعة ويسكونسن الذي لم يشارك في هذه الدراسة: ((الآن، مع اكتشاف أن العديد من الأحماض الأمينية والأحماض النووية مستقرة في %98 من حمض الكبريتيك، فإن احتمال بقاء الحياة في السحب قد يكون محتملا)). لا تكون بعيدة المنال أو رائعة.
((بالطبع، هناك العديد من العقبات التي تنتظرنا، ولكن الحياة التي تطورت في الماء وتكيفت مع حمض الكبريتيك قد لا يمكن استبعادها بسهولة)).

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