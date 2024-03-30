Sunday, 31 March 2024 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحاماة والمحاسبة المهن الأكثر تأثرا بالذكاء الاصطناعي

3/30/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف موقع visualcapitalist عن المهن الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي بناءً على تصور لنتائج تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي قدر كيفية تعرض إدارات الوظائف المختلفة لاضطراب الذكاء الاصطناعي.
البيانات والمنهجية
لتحديد أقسام الوظائف الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي، قام الباحثون بتقييم أكثر من 19000 مهمة مهنية (مثل قراءة المستندات) لتحديد ما إذا كانت تعتمد على اللغة. إذا اعتبرت المهمة قائمة على اللغة، فسيتم بعد ذلك تحديد مقدار المشاركة البشرية اللازمة لإكمال هذه المهمة.
ومن خلال هذا التحليل، تمكن الباحثون بعد ذلك من تقدير كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على المجموعات المهنية المختلفة.
التأثير الكبير
يشير التأثير الكبير إلى المهام التي سيتم أتممتها بالكامل أو تغييرها بشكل كبير بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. يشير التأثير الصغير إلى المهام التي لديها احتمال أقل للاضطراب. حيث سيكون للذكاء الاصطناعي أكبر تأثير.
وتتمتع الوظائف في تكنولوجيا المعلومات والتمويل بأعلى حصة من المهام المتوقع أن تتأثر إلى حد كبير بالذكاء الاصطناعي.
وفي إطار تكنولوجيا المعلومات، تشمل المهام التي من المتوقع أن تكون آلية ضمان جودة البرامج ودعم العملاء. على الجانب المالي، يعتقد الباحثون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل كبير بدلًا من المحاسبة ومراجعة الحسابات.

MENAFN30032024000089011017ID1108040026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث