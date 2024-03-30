المحاماة والمحاسبة المهن الأكثر تأثرا بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan) كشف موقع visualcapitalist عن المهن الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي بناءً على تصور لنتائج تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي قدر كيفية تعرض إدارات الوظائف المختلفة لاضطراب الذكاء الاصطناعي.
البيانات والمنهجية
لتحديد أقسام الوظائف الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي، قام الباحثون بتقييم أكثر من 19000 مهمة مهنية (مثل قراءة المستندات) لتحديد ما إذا كانت تعتمد على اللغة. إذا اعتبرت المهمة قائمة على اللغة، فسيتم بعد ذلك تحديد مقدار المشاركة البشرية اللازمة لإكمال هذه المهمة.
ومن خلال هذا التحليل، تمكن الباحثون بعد ذلك من تقدير كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على المجموعات المهنية المختلفة.
التأثير الكبير
يشير التأثير الكبير إلى المهام التي سيتم أتممتها بالكامل أو تغييرها بشكل كبير بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. يشير التأثير الصغير إلى المهام التي لديها احتمال أقل للاضطراب. حيث سيكون للذكاء الاصطناعي أكبر تأثير.
وتتمتع الوظائف في تكنولوجيا المعلومات والتمويل بأعلى حصة من المهام المتوقع أن تتأثر إلى حد كبير بالذكاء الاصطناعي.
وفي إطار تكنولوجيا المعلومات، تشمل المهام التي من المتوقع أن تكون آلية ضمان جودة البرامج ودعم العملاء. على الجانب المالي، يعتقد الباحثون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل كبير بدلًا من المحاسبة ومراجعة الحسابات.
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