الترطيب السر الخفي وراء السعادة

(MENAFN
- Al Watan) تشير دراسة استقصائية جديدة إلى أن البقاء رطبا قد يكون مجرد مفتاح لزيادة شعور السعادة في حياتك اليومية. يكشف الاستطلاع الذي شمل 2000 بالغ أمريكي، الذي أجرته OnePoll بتكليف من True Lemon، أن الشخص العادي يواجه 57 ((أشياء صغيرة)) تجلب لهم السعادة كل أسبوع - أي حوالي ثمانية في اليوم. ومن إحدى الطرق البسيطة لتعزيز مزاجك، هو شرب كمية كافية من الماء، وفقا لـ36% من المستجيبين.
فوائد الترطيب
اتضح أن فوائد البقاء رطبا تتجاوز مجرد إرواء عطشك. قسم الاستطلاع المشاركين بناء على عدد أكواب الماء التي يشربونها يوميا ووجد بعض الارتباطات المثيرة للاهتمام مع السعادة. من بين أولئك الذين شربوا 10 أكواب أو أكثر في اليوم، قال 80% إنه من المهم جدا العثور على الفرح في الأشياء الصغيرة، مقارنة بـ48% فقط من أولئك الذين شربوا أقل من كوب واحد.
الشعور بالسعادة
علاوة على ذلك، أفاد 46% من الأشخاص الأكثر شربا للماء أنهم سعداء جدا، في حين أن 22% فقط من المجموعة الأقل رطوبة يمكن أن تقول الشيء نفسه.
على الجانب الآخر، يمكن أن يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من H2O إلى بعض الأعراض الجسدية والعاطفية الخطيرة. يمكن أن يسبب الجفاف انخفاض الطاقة (35%)، والصداع (29%)، وتشنجات العضلات (23%)، فضلا عن انخفاض المزاج (39%)، والتهيج (34%)، والإحباط (28%)، والقلق (27%).
مذاق ممل
إذن، ما الذي يمنع الناس من البقاء رطبين؟ قال 43% من المجيبين إن الماء العادي مذاقه ممل. في الواقع، وافق نصف أولئك الذين شربوا أقل من كوب في اليوم بشدة مع هذا الشعور، مقارنة بنسبة 11% فقط من أولئك الذين يشربون 7-9 أكواب. لجعل المياه أكثر جاذبية، أبلغ 61% من المشاركين عن استخدام إضافات مثل خلطات المشروبات والمساحيق. كان هذا شائعا بشكل خاص بين المجموعة الأكثر رطوبة، حيث يشرب 61% من أولئك أكثر من 10 أكواب يوميا باستخدام الوظائف الإضافية، مقارنة بـ41% من المجموعة الأقل رطوبة.
شملت الإستراتيجيات الأخرى للحفاظ على الترطيب حمل زجاجة ماء في كل مكان (39%)، وشرب الماء أول شيء في الصباح (39 %)، وتحديد أهداف تناول المياه اليومية (25%).
خطوات سهلة
تقول هايدي كارني، نائبة الرئيس التنفيذي للتسويق في ترو ليمون: ((هناك مجموعة متنوعة من الخطوات السهلة التي يمكن للناس اتخاذها لضمان بقائهم رطبين طوال اليوم)). ((من حمل زجاجة ماء معك أثناء التنقل، إلى وضع تذكيرات صغيرة لنفسك، هناك طرق مختلفة للتعود على شرب كمية كافية من الماء.)) بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون طعم الماء، يمكن أن يكون خلطات المشروبات أيضا حلا رائعا. الأمر كله يتعلق بإيجاد ما يناسبك، لضمان حصولك على الماء الذي تحتاجه.
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