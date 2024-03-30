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الترطيب السر الخفي وراء السعادة

3/30/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تشير دراسة استقصائية جديدة إلى أن البقاء رطبا قد يكون مجرد مفتاح لزيادة شعور السعادة في حياتك اليومية. يكشف الاستطلاع الذي شمل 2000 بالغ أمريكي، الذي أجرته OnePoll بتكليف من True Lemon، أن الشخص العادي يواجه 57 ((أشياء صغيرة)) تجلب لهم السعادة كل أسبوع - أي حوالي ثمانية في اليوم. ومن إحدى الطرق البسيطة لتعزيز مزاجك، هو شرب كمية كافية من الماء، وفقا لـ36% من المستجيبين.
فوائد الترطيب
اتضح أن فوائد البقاء رطبا تتجاوز مجرد إرواء عطشك. قسم الاستطلاع المشاركين بناء على عدد أكواب الماء التي يشربونها يوميا ووجد بعض الارتباطات المثيرة للاهتمام مع السعادة. من بين أولئك الذين شربوا 10 أكواب أو أكثر في اليوم، قال 80% إنه من المهم جدا العثور على الفرح في الأشياء الصغيرة، مقارنة بـ48% فقط من أولئك الذين شربوا أقل من كوب واحد.
الشعور بالسعادة
علاوة على ذلك، أفاد 46% من الأشخاص الأكثر شربا للماء أنهم سعداء جدا، في حين أن 22% فقط من المجموعة الأقل رطوبة يمكن أن تقول الشيء نفسه.
على الجانب الآخر، يمكن أن يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من H2O إلى بعض الأعراض الجسدية والعاطفية الخطيرة. يمكن أن يسبب الجفاف انخفاض الطاقة (35%)، والصداع (29%)، وتشنجات العضلات (23%)، فضلا عن انخفاض المزاج (39%)، والتهيج (34%)، والإحباط (28%)، والقلق (27%).
مذاق ممل
إذن، ما الذي يمنع الناس من البقاء رطبين؟ قال 43% من المجيبين إن الماء العادي مذاقه ممل. في الواقع، وافق نصف أولئك الذين شربوا أقل من كوب في اليوم بشدة مع هذا الشعور، مقارنة بنسبة 11% فقط من أولئك الذين يشربون 7-9 أكواب. لجعل المياه أكثر جاذبية، أبلغ 61% من المشاركين عن استخدام إضافات مثل خلطات المشروبات والمساحيق. كان هذا شائعا بشكل خاص بين المجموعة الأكثر رطوبة، حيث يشرب 61% من أولئك أكثر من 10 أكواب يوميا باستخدام الوظائف الإضافية، مقارنة بـ41% من المجموعة الأقل رطوبة.
شملت الإستراتيجيات الأخرى للحفاظ على الترطيب حمل زجاجة ماء في كل مكان (39%)، وشرب الماء أول شيء في الصباح (39 %)، وتحديد أهداف تناول المياه اليومية (25%).
خطوات سهلة
تقول هايدي كارني، نائبة الرئيس التنفيذي للتسويق في ترو ليمون: ((هناك مجموعة متنوعة من الخطوات السهلة التي يمكن للناس اتخاذها لضمان بقائهم رطبين طوال اليوم)). ((من حمل زجاجة ماء معك أثناء التنقل، إلى وضع تذكيرات صغيرة لنفسك، هناك طرق مختلفة للتعود على شرب كمية كافية من الماء.)) بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون طعم الماء، يمكن أن يكون خلطات المشروبات أيضا حلا رائعا. الأمر كله يتعلق بإيجاد ما يناسبك، لضمان حصولك على الماء الذي تحتاجه.

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