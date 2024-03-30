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أصحاب الأدب الحديث يحتاجون أساسا متينا

3/30/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أسدى أدباء وأكاديميون في مجلس ((الأنس)) الأدبي بجمعية أدباء بالأحساء، النصح للشباب والفتيات، على ضرورة وأهمية العودة إلى كتب التراث العربي الأصيل للانطلاق بقوة، والقراءة فيها كثيرًا قبل الأخذ من الأدب الحديث، موضحين أن الأدب الحديث، إن كان فيه من الجودة والتميز والتطور والحداثة الأدبية المقبولة وغير المقبولة، فما زال أصحاب هذا الأدب ((الحديث)) يحتاجون إلى أساس ينطلقون منه، وهذا الأساس يجب أن يكون قويًا ومتينًا منطلقًا من المصادر العربية القوية: ((القرآن والسنة النبوية والأدب (الشعر) العربي)).
اللغة مكتسبة والشعر موهبة
أبان رئيس جمعية أدباء في الأحساء محمود الحليبي، أن المقامة أول بذرة للقصة القصيرة في الأدب العربي، ومن يضع له جدولًا لقراءة كتب التراث، فيقرأ أو يستمع قصيدة عربية من لسان عربي مبين فصيح لا يخطئ، فسيكون شاعرًا في نهاية المطاف، وأن كثيرا من الشعراء المطبوعين، صاروا شعراء، وهم لا يعرفون في علم العروض، ويلقون قصائد شعرية من 30 إلى 70 بياتًا، وهم لا يعلمون عن بحور الشعر، أو ليس لديهم تفاصيل في بحور الشعر، وهذا يدل على أن اللغة مكتسبة، وأن الشعر موهبة.
صحة النطق
أضاف من يحفظ القرآن الكريم، قد لا يحتاج إلى النحو، ويتضح ذلك واقعيًا في صفوف الطلاب والطالبات الذين درسوا في مدارس تحفيظ القرآن الكريم من غيرهم في مراعاة العلامات الإعرابية للكلمات في الجمل، وصحة النطق والفصاحة. انتقد تدوين الكلمات ((الأجنبية)) في لافتات المتاجر، ظنًا منه أن ذلك يكسبه شهرة أوسع، رغم أن اللغة العربية هي الأغنى بالمفردات وبمدلولات متعددة، وربما الكلمة العربية الفصيحة، تلفت بشكل أكبر من الأجنبية، والبعض من الناس لا يعرف معناها، وقد تكون فيها انهزامية، ويجب الاعتزاز بهويتنا ولغتنا العربية.
الذائقة اللغوية والأدبية
أوضح المتخصص في اللغة العربية وآدابها الدكتور ماهر المحمود، أن المجالس ((مدارس))، وهي تؤكد على أهمية المجالس، للتعلم فيها، وكانت في عهد النهضة الأدبية العلمية، التي بدأت في مصر والشام، وهي مجالس عامرة بالرواية الأخبار، والأشعار، وانبثق منها صحبة وكتب ومؤلفات، وكان للأدباء الكبار، يحرصون على حضور المجالس الأدبية، وكانت تلك المجالس شبيهة لـ((مجلس الأنس الأدبي)) الذي تنفذه جمعية أدباء حاليًا، وكان يستمع في تلك المجالس للشاعر والكاتب والقاص، حتى خرج منهم أساتذة كبار في الأدب.
حضور المجالس الأدبية
وشدد على ضرورة حضور مثل هذه المجالس الأدبية، وبالأخص لمن أحب أن يسلك طريق الأدب، وأن الناشئ يحتاج إلى تربية ذائقته السليمة، إذ كان العربي القديم يستمع اللغة العربية الفصيحة من والديه وبيئته، فكان يسمعها معربة غير ملحونة، ولم يحتاجوا إلى الأعراب، بل كانوا يستمعون وباستماعهم تنمو عندهم الذائقة اللغوية والأدبية، وعلينا بالاستماع إلى النماذج الأدبية الجيدة الراقية، وأولى هذه النماذج مما يعين على الفصاحة والبيان والبلاغة القرآن الكريم، بقراءته وفهمه وحفظه وتدبره، ثم تأتي الأحاديث النبوية الشريفة، وكلام الأئمة البلغاء، وكلام العرب.
المتعة النحوية والبلاغية
أكد المتخصص في اللغة العربية والنقد، القاص عبدالجليل الحافظ، أن المكتبة التي تخلو من ديوان ((المتنبي)) ليست بمكتبة، ومقامات الحريري، وفيها الفصاحة والبيان، وهو بمثابة المعجم اللغوي الضخم، والتركيز على الكتب القصصية ((الأخبار))، فهي مساعدة على القراءة، وفيها المتعة النحوية والبلاغية.
المجالس الأدبية
كانت في عهد النهضة الأدبية العلمية.
بدأت في مصر والشام.
عامرة بالرواية والأخبار والأشعار.
انبثق منها صحبة وكتب ومؤلفات.
كان الأدباء الكبار يحرصون على حضور المجالس الأدبية.
كان يستمع في تلك المجالس للشاعر والكاتب والقاص، حتى خرج منهم أساتذة كبار في الأدب.

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