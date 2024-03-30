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الصكوك العقارية بين مطرقة أمنها وسندان تأخرها

3/30/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تخفى أهمية الصكوك بالنسبة للعقار؛ فليست الصكوك مجرد وثيقة تملك فحسب؛ بل هي ثمرة عمل المنظومة العقارية بجميع مراحلها وجهاتها المعنية، فهي تعكس حال السوق العقاري وموثوقيته في أي دولة من حيث أنظمتها وإجراءاتها، ومدى تحقيق (الأمن العقاري) فيها، وعلى قدر قوة الصكوك وحمايتها وسرعة معالجتها وسلاسة إجراءاتها يمكن تقييم المجال العقاري سلبا أو إيجابا، لذا كان من الأهمية بمكان العناية الفائقة بالصكوك العقارية لتكون قوية ومحكمة.
واذا سبرنا أعماق القطاع العقاري أكثر نجد أن من أبرز العوائق والتحديات التي يعاني منها الواقع العقاري في المملكة تأخر إنجاز بعض معاملات الصكوك العقارية في الجهات العدلية لمدد زمنية طويلة تصل لسنوات عديدة بلا مبرر، الأمر الذي تطرق إليه عدد من الخبراء والمختصين في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، اذ نشرت غرفة الرياض مؤخرا -كجهة اعتبارية- استطلاعا للرأي حول تأخر إنجاز معاملات الصكوك العقارية لتأثيره على السوق، كما تم طرح هذا الموضوع أيضا في منتدى مستقبل العقار الذي عُقد مؤخراً.
ما قد يترتب على تأخر إنجاز كثير من معاملات الصكوك العقارية في الجهات العدلية يعود بضرر بالغ على الأمن العقاري والاقتصاد الوطني والمستفيدين والمستثمرين على المدى القريب والبعيد، ويحرم السوق العقاري وقطاع الإسكان تحديدا من الاستفادة من هذه الصكوك سواء بضخها في السوق العقاري على شكل منتجات سكنية وتوفير خيارات متعددة أمام المستفيدين أو إنعاش السوق عموما بيعا وشراء.
كما أن تأخر معالجة الصكوك في الجهات العدلية يحول دون الاستفادة المثلى من قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء؛ إذ إن القرار يهدف للاستفادة من الأراضي البيضاء في ردم الفجوة بين العرض والطلب، فقد نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 379 بتاريخ 8/ 9/ 1437 والمعدلة بقرار المجلس رقم 181 بتاريخ 1/ 3/ 1441؛ على تحقيق: (زيادة المعروض من الأراضي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة).
ولكن واقع الحال أن هناك أراضي بيضاء كثيرة يتعذر فرض الرسوم عليها بسبب وجود صكوك ومعاملات في الجهات العدلية لم يتم الانتهاء من دراستها أو معالجتها لسنوات عديدة، وبالتالي لا يمكن الاستفادة منها كمنتجات سكنية، واستحالة الاستفادة من فرض الرسوم عليها؛ فقد نصت الفقرة (ب) من المادة التاسعة في اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء على عدم تطبيق الرسوم في حال وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها.
وأشير في هذا الصدد إلى المادة الحادية عشرة من نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي تنص على أن الرسوم والغرامات المحصلة من رسوم الأراضي البيضاء يتم صرفها على مشاريع الإسكان، وعليه فإن عدم إمكانية استيفاء تلك الرسوم بسبب تأخر معالجة معاملات بعض الصكوك العقارية في الجهات العدلية يعني تعطيل أثر ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة التاسعة المذكورة أعلاه.
ويمكن القول إن تأخر معالجة معاملات الصكوك العقارية في الجهات العدلية لسنوات يؤدي إلى تناقص العرض أمام تنامي الطلب واتساع الفجوة بينهما، لتكون المحصلة عدم توازن أسعار العقارات والإيجارات السكنية.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن تأخر معالجة معاملات الصكوك العقارية في الجهات العدلية يوقع ضررا بالغا بالأمن العقاري ويخلق بيئة سلبية غير جاذبة للاستثمارات الخارجية؛ الأمر الذي يجعل مساهمة القطاع العقاري في تحقيق المستهدفات المطلوبة منه دون المستوى المأمول.
مع التنويه إلى أن تدقيق الصكوك ودراستها والتأكد من صحة تملكها مطلب مهم لإحقاق الحقوق، ولكن أن يؤدي ذلك إلى إيقاف كثير من المعاملات والصكوك ومنع التصرف فيها لفترات طويلة تصل لسنوات دون إنجاز أمر غير مقبول؛ ولا يواكب ما توصلت إليه جهاتنا الحكومية من تقدم وتطور وسرعة الإنجاز في مختلف المجالات تحت توجيهات القيادة الرشيدة.
ومن هذا المنطلق أدعو الجهات المعنية بالعقار والإسكان والجهات العدلية للتعاون فيما بينها لإيجاد حلول وآليات لسرعة معالجة هذه الصكوك والمعاملات العقارية لما لذلك من أهمية بالغة في خلق التوازن بين النمو السكاني والنمو العمراني، وزيادة التصرفات العقارية، وتوازن الأسعار، وتوفر الفرص الاستثمارية التي تعود على الاقتصاد الوطني بعوائد ضخمة لا تقل أهمية عن بقية القطاعات.
إن ما تقدمه الدولة من دعم لا محدود للنهوض بالقطاع العقاري، وما صدر حيالها من أوامر سامية وتوجيهات؛ كفيل بإنهاء جميع العوائق والتحديات المتعلقة بالصكوك العقارية، فهي بمثابة وصفة طبية شاملة قادرة على إنهاء جميع ما يعانيه الواقع العقاري من تحديات، الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية لا سيما العدلية لتفعيلها والعمل بها؛ تجسيدا للدعم الحكومي اللامحدود للقطاع العقاري، ومواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومشاريعها التنموية الضخمة؛ أسوة ببقية القطاعات الحيوية التي نجحت في تحقيق مستهدفاتها وساهمت في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.

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