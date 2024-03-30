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الحسابات الطفيلية

3/30/2024 11:22:31 PM
(MENAFN- Al Watan) واحدة من أهم المشكلات التي يعاني منها الميدان التعليمي هي وجود ما يمكن تسميته (الحسابات الطفيلية) وأعني بها تلك الحسابات والمواقع التي تحاول إعلان أخبار الميدان بشكل عاجل من تعاميم أو تعليق للدراسة أو غير ذلك.
هذه الحسابات التي تتمصدر في أحيان كثيرة تحظى بمتابعة الملايين ويتناقل الناس منشوراتها رغم أنه لا يعرف من يديرها وما هي مرجعيتها الفكرية! وأظن أنه لو أجريت دراسة ميدانية حول أسباب الشائعات في الميدان التعليمي فإن هذه المواقع ستكون على رأس هذه الأسباب.
لكن يبقى السؤال المطروح هنا. ما الذي يدفع الناس للثقة بهذه الحسابات وعدم الذهاب مباشرة لحسابات الوزارة الرسمية؟
وللإجابة عن هذا السؤال يجدر بنا قراءة سلوك النشر فيها. فهذه الحسابات غير مقيدة بالطابع الرسمي الرصين بل هي تفاعلية تتحدث العامية وتستخدم الطرفة وتشارك المقالات التي تثير الجدليات الفكرية أو الاجتماعية وتطرح تساؤلات واستبيانات محركة باتجاه رغبات الناس، وفي وسط كل هذا تمرر منشورا مزيفا أو سؤالا يحث المتابعين على التذمر والشكوى أو خبرا مصاغا بطريقة غامضة بقصد إحداث سوء الفهم لدى المتلقي. ويبدو أن هذه الأساليب أثبتت نجاحها في جذب الناس من مختلف الشرائح وتكوين قاعدة متابعين متحمسين يرفعون نسبة التفاعل على المنشورات خلال جزء من الثانية!
هذه الحسابات في رأيي تلعب دورا كبيرا في إشاعة الأخبار المحبطة وفبركة المواقف على مدار الساعة وينبغي التحذير من التفاعل معها أو الاقتباس منها، كما ينبغي منافستها بحسابات قد تكون مشابهة شكلا وأسلوبا ولكنها مختلفة في الخط والتوجه بما يخدم المجتمع وأهداف التعليم.
بقي أن أقول إن هذه الحسابات تحظى كذلك بمتابعة عدد كبير من المثقفين والمؤثرين، ما يمنحها موثوقية مجانية، وأظن أننا هنا أمام إشكالية وعي تحتاج أيضا للمعالجة.

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