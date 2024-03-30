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من شريعة النشأة إلى شرعة الاستمرار

3/30/2024 11:22:31 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر جوستاف لوبون (1931/1841) في كتابه (حضارة العرب) ملاحظة جديرة بالانتباه في نهضة الأمم وسقوطها، إذ طرح في هذا المؤلف الصادر عام 1884، وهنا أنقل وفق فهمي ومصطلحاتي الخاصة: أن الرجل العظيم (الأول) الذي يستطيع أن يجمع الناس باسم شريعة تتناسب وعصره فتنشأ دولته عليها، سيورط من بعده إذا نظروا إلى هذه الشريعة (شريعة النشأة) بمقدار كبير من التقديس والثبات خصوصًا أن طبيعة (شريعة النشأة) قائمة على مثلث في أسلوب الحكم يتكرر في كل الدول التي عجزت عن تجاوزه فوقعت في الانحطاط والاندثار، وهذا المثلث صفاته هي: (فردي/مونقراطية، حربي/عسكري، عقائدي/شمولي) حيث يرى لوبون أن (شريعة النشأة) التي سادت بها معظم الدول قديمًا، كانت هي سبب سقوطها، منذ الإسكندر المقدوني مرورًا بالعباسيين وحتى العثمانيين وانتهاءً بدولة (لينين/الاتحاد السوفيتي) وهذه النماذج الكبرى قد يندرج تحتها أشباهها من (الدول الصغرى) مثل كوريا الشمالية وإيران وغيرهما.
وعليه فالدول يجب أن تمتلك بداخلها شرطًا أوضحه جوستاف لوبون في سبيل الاستمرار والحيلولة دون الانحطاط والسقوط، وذلك بظهور رجل (ثانٍ) ولو بعد حين يتجاوز (شريعة النشأة) ذات الطبيعة المستبدة المشغولة بالتأسيس إلى إنشاء (شرعة الاستمرار) ذات الطبيعة الديمقراطية المشغولة بالتنمية والازدهار الحضاري، وأضيف أن ميخائيل جورباتشوف قد أوضح في مذكراته طبيعة المأزق التاريخي لتراكمات متأخرة سببها الخوف من تجاوز (شريعة النشأة) التي تتكئ على (فردية مونقراطية، حربية عسكرية، عقائدية شمولية) قد تتناسب ونشأة الاتحاد السوفيتي على يد البلاشفة بزعامة لينين، لكنها تحتاج إلى رجل يفك هذا المثلث الذي زاده (ستالين) صلابة وعنتًا، مما راكم (الصدأ على حديد الحكم السوفيتي) وعندما حاول جورباتشوف معالجته كانت طبقة الصدأ قد أكلت مفاصل (الحكم الحديدي) للدولة السوفيتية فانهارت، وبالمقابل نرى مرونة أمريكا منذ نشأتها فيما وضعه (الآباء المؤسسون) من إطار سياسي تشريعي يحمي أمريكا من مثلث جوستاف لوبون في (شريعة النشأة) وتحويلها إلى مقدس يعيقها عن التطور والتكيف، يكفي أن (البراغماتية) ظهرت ونشأت في الولايات المتحدة على يد فلاسفتها، مما جعل (الميكافيللية في كتاب الأمير) مجرد طفولة في التفكير السياسي تجاوزها التاريخ لارتباطها بمثلث (شريعة النشأة) الذي تحدث عنه جوستاف لوبون، بينما البراغماتية لا تعرف العداوة بقدر ما تعرف أدق تفاصيل (المنفعة) حتى في الخصم، بشكل يتجاوز إمكانية العقل الأصولي على الفهم. مما أشار إليه لوبون أيضًا في كتابه عن (حضارة العرب) ــ وفق ما فهمته ــ أن العرب زمن تفوقهم، كانوا يتميزون بالتسامح الديني والتعددية، مما جعل كل الشعوب تتحول إلى طابور خامس لصالحهم ــ إذا جاز التعبيرــ وأقول إني فهمت هذا من جوستاف لوبون لأني وعلى المستوى الشرعي أعلم أن المذهب الحنبلي مثلًا يوضح أن ليس للمسلم منع زوجته الذمية عن شرب ما يسكرها، ولا أن يكرهها على الاغتسال، بل نجد القاضي المسلم يحكم بالنفقة للمجوسية إذا اشتكت تقصير أحد أقاربها في نفقته على أبنائه منها رغم أن نكاحها منه باطل في ديننا (راجع الإمام محمد أبوزهرة في كتابه ((المجتمع الإنساني في ظل الإسلام)) ونقولات أ.د/محمد عبدالغفار الشريف عن كتاب المغني لابن قدامة في دراسته: ((الإسلام والآخر.. منطلقات الحوار)) العدد 186 من مجلة الثقافة العالمية)، كل هذا يعطي مؤشرًا واقعيًا وموضوعيًا لأسباب انتشار الإسلام بسرعة أثارت إعجاب جوستاف لوبون مقارنة بحضارة فارس والروم التي عاشت وفق (الناس مأطورة على دين ملوكها) بخلاف التاريخ العربي وخاتمته الأندلس كآخر النماذج الحضارية لهذه التعددية التي فقدها العرب داخل نطاقهم الحضاري، وأخذها الذين كنا نصفهم بقوله تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم) لنجدهم الآن ــ في حضارتهم الحالية ــ لن يقتلوا أبناءهم أو يحاكموهم فيما لو (تركوا دين آبائهم واعتنقوا الإسلام) بل سنجد من المسلمين من يشتري كنيسة في أرضهم ويحولها إلى مسجد دون نكيرٍ منهم، فهل استلهموا أحسن ما في حضارتنا الماضية، وأخذ بعضنا أسوأ ما في عصورهم الوسطى من محاكم تفتيش وصكوك غفران؟!!.

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