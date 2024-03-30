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البرد يدخل نجران في الإنذار الأحمر

3/30/2024 11:22:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت الأمطار الغزيرة وتساقط البرد بكثافة على المناطق والمحافظات الشرقية لمنطقة نجران، مع كثافة جريان السيول بالأودية والشعاب المؤدية لصحراء الربع الخالي، وعمت كل من يدمة وبدر الجنوب وثار وخباش وحبونا والخالدة والمواقع الرملية المجاورة رياح شديدة السرعة وانعدام للرؤية الأفقية وتساقط للبرد والصواعق الرعدية في معظم الأماكن والطرق السريعة والمناطق المفتوحة كما امتلأت العديد من السدود بالمياه ومن أهمها سد قطن.
وشهدت العديد من المواقع شرق وشمال نجران كميات كبيرة من الثلوج التي وصل ارتفاعها من متر إلى ثلاثة أمتار متشكلة على هيئة تجمعات ومرتفعات وكهوف مع غطاء كامل لرمال الصحاري القريبة، ورفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى الأحمر وحذر من سلك العديد من الطرق وقطع الأودية التي تشهد جريانا للسيول ما بين مرتفعة ومتوسطة وعدم المجازفة والمغامرة واتباع النصائح وإرشادات الجهات المسؤولة.
وتواصل السبت هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة وجريان للسيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

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