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4 ألوان لتحديد مواقع الازدحام بالمسجد النبوي

3/30/2024 11:22:31 PM
(MENAFN- Al Watan) توفر الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمة معرفة أشغال المصليات في المسجد النبوي وساحاته قبل الصلوات لإمكانية المصلين التوجه للمواقع غير المشغولة وتجنب المواقع المزدحمة.
وتقدم الهيئة خدمة الألوان من خلال رابط يدخل عليه المستفيد للكشف عن المواقع المتاحة والممتلئة ومعرفة المواقع غير المشغولة بالمصلين للتوجه إليها.
وتستخدم الخدمة الألوان لتبين حالات المصليات بين متاح ومزدحم وممتلئ وغير متاح حيث يبين الأخضر بأن المواقع بالمسجد النبوي أو خارجه يعني متاح وبالأصفر مزدحم وبالأحمر ممتلئ والفضي غير متاح.
ودعت الهيئة قبيل كل صلاة المصلين بالدخول على الرابط المنشور والتأكد من المواقع المشغولة وغير المشغولة حيث تستخدم الهيئة بالرابط الألوان لتحديد الازدحام والمتاحة والممتلئة بالإضافة إلى لوحات إرشادية تعلق على الأبواب عند الازدحام وامتلاء المسجد النبوي من الداخل، فيما تتيح الهيئة عبر موظفيها على الأبواب السماح بالمصلين المتواجدين داخل المسجد بالخروج عند الحاجة والعودة بناء على أوراق تقدم لهم يسمح لهم بالعودة من كبار سن أو المشرفين على السفر.
في حين يتم توجيه المصلين إلى المواقع المتاحة عند امتلاء المواقع وفتح السطح والساحة الغربية لتوزيع المصلين إليها إضافة إلى فتح ممرات أمام الأبواب.
ويتم إشعار المصلين بالحالات من خلال إدارة الحشود والتي تقوم بالمتابعة للمواقع عبر الكاميرات والتواصل مع الأمن والأفراد على مدار الساعة لإشعار المستفيدين عن إشغال المصليات بالمصلين.

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