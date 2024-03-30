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تحديثات تطال توزيعات قرقيعان

3/30/2024 11:22:30 PM
(MENAFN- Al Watan) كما هو حال غالبية الممارسات المتوارثة، والعادات والتقاليد التي وصلت إليها يد التحديث والتطوير، إن لم تندثر فهي باقية بملامح جديدة متغيرة، وقد يضاف لها لمسة من الموروث القديم.
تزيين الشوارع
((قرقيعان)).. المناسبة المتعارف على إقامتها في شعبان ورمضان في المملكة ودول الخليج، هي المناسبة المتفق عليها بالإجماع للاحتفال تحت هذا المسمى.. حيث يقوم الأهالي بالاحتفال، والأطفال بالطواف على البيوت، ويتم فيها تزيين الشوارع والمنازل، وتوزيع ما أسموها ((بركة الناصفة)).. التوزيعات مرت بالعديد من المتغيرات فمن ((السبال)) أو ((السوبال)) والذي يعني الفول السوداني بقشوره كنوع من المكسرات، وأوراق المشموم التي تزين سلات الخوص والحلويات الصغيرة إلى توزيعات جديدة وغريبة بدأت تطرأ على الساحة الشعبية لفعالية القرقيعان.
((الوطن)) رصدت في أنحاء محافظة القطيف مجموعة متنوعة من التوزيعات الحديثة والفعاليات المصاحبة، ومن ذلك توزيع كتب من القصص القصيرة المفيدة للأطفال، دفاتر للتلوين، وعلب صغيرة للألوان الخشبية، هدايا رمزية مثل السلال والأواني المنزلية، والشموع، وألعاب الأطفال، علب تضم قطعتين أو ثلاث من الفواكه والخضار، شرائط لشعر الفتيات، قطع من أدوات المكياج، علب من العطور الصغيرة فضلاً عن أكياس الحلويات ورقائق البطاطس وأنواع البسكويت والشكولاته المختلفة.
فعاليات متنوعة
في الشوارع لا تستغرب حين يصادفك شيخ يصب فناجين من القهوة كنوع من الضيافة الميدانية للمحتفلين، أو تصادفك سيدة تمد لك المبخر وأخرى بمرش ماء الورد، فيما تتوزع المضائف ((طاولات ضيافة)) في أغلب الشوارع، منها من يصنع الآيسكريم ومنها من يقدم الفشار، وآخرون يقدمون وجبات سريعة من المشاوي أو الهمبرغر مع العصيرات كل هذا مجاناً على حب المناسبة.
فيما كانت ليلة احتفال القرقيعان قديما تقتصر على طواف الأطفال على البيوت وهم يرتدون الملابس الشعبية، حيث تلبس البنات الجلابيات والبخنق (رداء للرأس منقوش) وتتزين بعضهن بالحناء، ويرتدي الأولاد الثوب الرسمي، مع الايزار البحري (قطعة قماش تزين الخصر يرتديها البحارة قديما)، ويرددون الأهازيج، باتت اليوم احتفالاً كبيرا يشمل الصغار والكبار من الجنسين وتزدحم الشوارع بهم، تصاحبها فعاليات متنوعة منها أهازيج مسجلة تصدح في الشوارع، تأجير العاب القفز للأطفال (النطاطيات)، والرسم على الوجوه، وأركان للتصوير المباشر، وجولات لأشخاص يرتدون ملابس كرتونية تبهج الأطفال.
فالاحتفال الذي كان يستهدف تعزيز قيم تربوية كبيرة بنفوس الأبناء من خلال إحياء التراث، كنوع من المكافئة للأولاد والبنات على صيامهم، تشجيعاً لهم على مواصلة الصيام حتى نهاية الشهر الكريم، تأثرت بالتطور وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، فيما صار البعض يتكلف في إحياء هذه المناسبة مع تقدم الحياة العصرية باختلاف في طريقة الاحتفال به لينزع عباءة البساطة والعفوية ويصبح مكلفا في تجهيزاته وتصاميمه، وحتى توزيعاته.

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