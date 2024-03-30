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106 أطنان صادرتها البلديات

3/30/2024 11:22:30 PM
(MENAFN- Al Watan) صادرت 11 أمانة وبلدية، 106.208 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام والتالفة من المراكز الغذائية وأسواق النفع العام منذ بداية شهر رمضان.
وشملت الضبطيات لحوما ودواجن وأسماكا وخضروات وفواكه فاسدة، ومشروبات وأطعمة رمضانية ((سمبوسة وغيرها))، فضلا عن ضبط أدوات تحضير طعام غير صالحة للاستخدام، ومخازن مخالفة للمواصفات.
وأكدت البلديات والأمانات والغذاء والدواء استمرار وتكثيف الجولات الرقابية خلال رمضان، لضمان الالتزام بتطبيق المنشآت التجارية وسلامة المنتجات الغذائية والصحية للاشتراطات الصحية، وتفعيل مبادرة ممتثل للمنشآت لرفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات، فضلا عن توسيع جانب التوعية والرقابة، ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.
أمانات ومصادرات في رمضان
1
- القصيم
8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي
1
- نجران
16 سوقاً للنفع العام
32 مسلخا
من 1 إلى 15
- الشرقية
3 أطنان خضار وفواكه
22 بسطة بيع مخالفة
8
- الخرج
طن خضار تالف وغير صالح للاستهلاك
10
- تبوك
237 مخالفة
23 كجم مواد غذائية
50 كجم لحوما مجهولة المصدر
35 لترًا من العصائر
11
- القصيم
300 كجم لحوم فاسدة
11
- الأحساء
67 ألف كجم أسماك فاسدة
مصادرة أدوات تحضير طعام
9 إنذارات بسبب سوء التخزين.
14
- ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام
26 ألف كجم أسماك غير مطابقة للمواصفات
15
- الجوف
150 لتر زيت قلي
250 كجم مواد غذائية
16
- سكاكا
150 لتر زيت قلي
250 كجم مواد غذائية

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