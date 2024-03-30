محايل يصعد للممتاز
التاريخ
3/30/2024 11:22:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) صعد فريق درجة الشباب بنادي محايل، إلى الدوري السعودي الممتاز، بعد تحقيقه انتصارًا ثمينًا على ضيفه الطائي 2/صفر، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي محايل، لحساب الجولة الـ24 لدوري الدرجة الأولى.
رافعا رصيده إلى 43 نقطة، في الوصافة، وضامنا صعوده قبل نهاية الدوري بجولتين.
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