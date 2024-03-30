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محايل يصعد للممتاز

3/30/2024 11:22:30 PM
(MENAFN- Al Watan) صعد فريق درجة الشباب بنادي محايل، إلى الدوري السعودي الممتاز، بعد تحقيقه انتصارًا ثمينًا على ضيفه الطائي 2/صفر، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي محايل، لحساب الجولة الـ24 لدوري الدرجة الأولى.
رافعا رصيده إلى 43 نقطة، في الوصافة، وضامنا صعوده قبل نهاية الدوري بجولتين.

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