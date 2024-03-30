قطار الهلال لا يتوقف

(MENAFN
- Al Watan) واصل قطار الهلال السريع رحلته نحو لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل انتصاره الـ23 تواليا دوريا، والـ30 في كافة المسابقات بتغلبه على مضيفه الشباب 4 /3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الشباب، في ختام الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للزعيم ألكسندر ميترو فيتش ((20 ضربة جزاء، 27))، وسيرجي سافيتش ((42))، وسالم الدوسري ((57))، ولليث مصعب الجوير ((3))، حسين الصباني ((64))، ورمان سايس ((78))، ليتجاوز الهلال حاجز الـ70 نقطة بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة، متصدرا الدوري، وظل الشباب على 28 نقطة في المركز الـ11.
MENAFN30032024000089011017ID1108040013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.