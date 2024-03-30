النصر يقسو على الطائي

النصر يقسو على الطائي
التاريخ
3/30/2024 11:22:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) اتخم النصر شباك ضيفه الطائي، بتغلبه عليه 5 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، في ختام الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، مواصلا مطاردته للهلال، سجل للعالمي أوتافيو ((20))، وعبدالرحمن غريب((45+7))، وكريستيانو رونالدو ((64، 67، 87))، وللطائي فيرجيل ميسيدان ((22))، ليرفع النصر رصيده إلى 59 نقطة ثانيا، وبقي الطائي على 22 نقطة في المركز الـ16.
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