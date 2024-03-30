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النصر يقسو على الطائي

3/30/2024 11:22:30 PM
(MENAFN- Al Watan) اتخم النصر شباك ضيفه الطائي، بتغلبه عليه 5 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، في ختام الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، مواصلا مطاردته للهلال، سجل للعالمي أوتافيو ((20))، وعبدالرحمن غريب((45+7))، وكريستيانو رونالدو ((64، 67، 87))، وللطائي فيرجيل ميسيدان ((22))، ليرفع النصر رصيده إلى 59 نقطة ثانيا، وبقي الطائي على 22 نقطة في المركز الـ16.

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