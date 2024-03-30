تعادل محبط
التاريخ
3/30/2024 11:22:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض التعادل 1 /1، نفسه على موقعة القاع الصعبة التي جمعت الرياض وأبها على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في ختام الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي، سجل لمدرسة الوسطى صالح آل عباس ((70))، ولزعيم الجنوب فرنسوا كامانو ((26))، ليصل الرياض للنقطة الـ25 في المركز الـ14، وبلغ أبها النقطة الـ22 في المركز الـ17.
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