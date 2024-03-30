النموذجي يزيد معاناة الفرسان
التاريخ
3/30/2024 11:22:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) قلب الفتح الطاولة في وجه مضيفه الوحدة، وتغلب عليه في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية 3 /2، في ختام الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفينسجل للنموذجي كريستيان تيلو ((29، 68))، وسعد الشرفاء ((73))، ولفرسان مكة إنسيلمو دي مورايس ((42، 51))، ليرفع الفتح رصيده إلى 34 نقطة ثامنا، وظل الوحدة على 27 نقطة في المركز الـ13.
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