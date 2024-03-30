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المساعدات الغذائية والسلطة الفلسطينية تواجهان مصير الرفض

3/30/2024 11:22:30 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤولون إنسانيون إن عمليات التسليم عن طريق البحر والجو ليست كافية وإن على إسرائيل أن تسمح بتقديم المزيد من المساعدات عن طريق البر.
مع مغادرة قافلة مكونة من ثلاث سفن ميناء في قبرص محملة بـ 400 طن من المواد الغذائية والإمدادات الأخرى لغزة مع تزايد المخاوف بشأن الجوع في المنطقة.
وأمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بفتح المزيد من المعابر البرية واتخاذ إجراءات أخرى لمعالجة الأزمة الإنسانية.
في هذه الأثناء، رحبت الولايات المتحدة بتشكيل حكومة حكم ذاتي فلسطينية جديدة، مشيرة إلى أنها تقبل التشكيلة الوزارية المعدلة كخطوة نحو الإصلاح السياسي. لكن كلًا من إسرائيل وحماس ترفضان فكرة إدارة غزة.
السلطة الفلسطينية
ودعت إدارة بايدن إلى ((تنشيط)) السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على أمل أن تتمكن أيضًا من إدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس. ويرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي عين الاقتصادي محمد مصطفى الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة رئيسًا للوزراء في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت إسرائيل إنها ستحتفظ بعد الحرب بسيطرة أمنية مفتوحة على غزة وستتعاون مع الفلسطينيين الذين لا ينتمون إلى السلطة الفلسطينية أو حماس. ومن غير الواضح من في غزة سيكون على استعداد للقيام بمثل هذا الدور.
وحذرت حماس الفلسطينيين في غزة من التعاون مع إسرائيل لإدارة القطاع، قائلة إن أي شخص يفعل ذلك سيتم معاملته على أنه متعاون. وتدعو حماس بدلا من ذلك جميع الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل حكومة لتقاسم السلطة قبل الانتخابات الوطنية التي لم تجر منذ 18 عامًا.
إعادة الإعمار
ويرى خبراء غربيون أن التحدي الرئيسي الذي يواجه أي شخص يدير غزة هو إعادة الإعمار، حيث دمرت الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمنازل وكذلك الطرق وأنظمة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء. مليون وجبة
ومن جهه اخرى بين المطبخ المركزي العالمي إن السفن كانت تحمل مواد جاهزة للأكل مثل الأرز والمعكرونة والدقيق والبقوليات والخضروات المعلبة والبروتينات التي كانت كافية لإعداد أكثر من مليون وجبة.
وكان على متن السفينة أيضًا التمر، الذي يتم تناوله تقليديًا لكسر الصيام اليومي خلال شهر رمضان المبارك.
ولم يتضح متى ستصل السفن إلى غزة. وافتتحت سفينة ((أوبن آرمز)) الطريق البحري المباشر إلى الأراضي الفلسطينية في وقت سابق من هذا الشهر حاملة 200 طن من الغذاء والمياه والمساعدات الأخرى.
وحذرت الأمم المتحدة وشركاؤها من احتمال حدوث مجاعة في شمال غزة المدمر والمعزول إلى حد كبير في وقت مبكر من هذا الشهر.

قتل جائر
وذكر الدكتور فواز حمد، مدير مستشفى الرازي في جنين، إن القوات الإسرائيلية قتلت فتى يبلغ من العمر 13 عامًا في قباطية المجاورة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث قيد المراجعة.
وقالت السلطات الصحية المحلية إن الغارات الجوية والهجوم البري الإسرائيلي خلفت 32705 قتلى فلسطينيين، وتم نقل 82 جثة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية. غالبية القتلى كانوا من النساء والأطفال.
وتقول إسرائيل إن أكثر من ثلث القتلى هم من المسلحين، رغم أنها لم تقدم أدلة تدعم ذلك، وتلقي باللوم على حماس في سقوط ضحايا من المدنيين لأن الجماعة تعمل في مناطق سكنية.
ولكن اعترف الجيش الإسرائيلي، السبت، بإطلاق النار على فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث على شاطئ غزة، ردًّا على مقطع فيديو بثته إحدى القنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع يظهر رجلًا يسقط على الأرض بعد أن سار في منطقة مفتوحة، ثم تقوم جرافة بدفع جثتين إلى داخل الشاطئ. وقال الجيش إن القوات فتحت النار بعد أن تجاهل الرجال الطلقات

حافة المجاعة
وتقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية إن القتال أدى إلى نزوح أكثر من 80% من سكان غزة ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة. وأشار الجيش الأمريكي إلى إنه أفرج عن أكثر من 100 ألف رطل من المساعدات ونحو مليون جنيه إجمالاً، في إطار جهد متعدد البلدان خلال عملية إنزال جوي.
تعديات إسرائيل: قال الجيش الإسرائيلي إنه واصل ضرب عشرات الأهداف في غزة، بعد أيام من إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول طلب له بوقف إطلاق النار. القتل الجائر للمدنيين سواء كانو اطفالا ام كبار منع المساعدات عن طريق البر تدمير المباني والبنى التحتية في غزة

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