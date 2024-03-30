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مجموعتان مسلحتان تتعهدان باحترام المدنيين في الكونغو

3/30/2024 11:22:30 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع ممثلو مجموعتين مسلحتين في الكونغو تعهدات رسمية هذا الأسبوع لبلدهم الذي مزقته أعمال العنف والعالم الأوسع تحت جملة: ومن الأفضل أن نحترم ونحمي المدنيين.
وفي ظل مراقبة عديد من الدبلوماسيين الغربيين، تعهد المبعوثون بأن قواتهم ستعمل على إنهاء العنف الجنسي وانعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة وضمان وصول أكبر إلى الرعاية الصحية في أجزاء شرق الكونغو التي تتزايد فيها أعمال العنف والتي يعملون فيها ويسيطرون عليها.
حماية المدنيين
ويعد الحفل الذي أقيم في قاعة المدينة في جنيف، وهي مدينة سويسرية معروفة بتوجهها الدولي ومقر للصليب الأحمر الدولي، تتويجًا لسنوات من العمل الذي قامت به المجموعة الإنسانية ((نداء جنيف))، التي تعمل على حماية المدنيين في مناطق النزاع.
وشهدت الكونغو، ثاني أكبر دولة في أفريقيا، تصاعدا في الآونة الأخيرة في انعدام الأمن في شرقها الغني بالمعادن، وهي المنطقة التي مزقتها الصراعات لعقود من الزمن. وتتقاتل أكثر من 120 جماعة مسلحة من أجل الأرض والسلطة، وفي بعض الحالات، من أجل حماية مجتمعاتها.
ومع ذلك، فإن حركة 23 مارس، وهي الجماعة الأكبر والأكثر شهرة، التي يُزعم أنها مرتبطة برواندا المجاورة، لم تتعامل مع منظمة نداء جنيف.
قمع العنف
وكان الرئيس فيليكس تشيسكيدي، الذي بدأ فترة ولايته الثانية لمدة خمس سنوات في يناير، قد جعل من قمع العنف في الأجزاء الشرقية من الدولة الواقعة في وسط إفريقيا أولوية في ولايته الأولى، لكنه واجه صعوبات في تحقيق النتائج.
حركة 23 مارس
وفي جنيف، وقعت جماعتان مسلحتان متحالفتان بشكل فضفاض مع الحكومة ضد حركة 23 مارس ((صكوك التزام)) منفصلة بشأن القواعد التي تعهدتا باحترامها. وسارعت منظمة نداء جنيف إلى القول إن هذه ليست اتفاقيات رسمية ولا ((تضفي الشرعية)) على الجماعات

وإحدى المنظمتين، CMC-FDP (الاختصار باللغة الفرنسية لتجمع حركات التغيير/ قوة الدفاع الذاتي للشعب الكونغولي)، عملت مع منظمة نداء جنيف لمدة خمس سنوات واتخذت خطوات مثل إطلاق سراح 35 طفلاً كانوا في السابق في معسكرات الاعتقال. إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية. الرغبة في التغيير
وقال المتحدث باسم المجموعة مارسيلين شينكوكو نكوبا، الذي رافقه في جنيف جيريمي نكوبا، الرئيس السياسي للمجموعة: ((قبل كل هذه الدورات التدريبية التي تلقيناها، كان بإمكاننا أن نسمح لأنفسنا بأن نفعل ما نريد)). ((الآن، نشعر، يمكننا أن نرى، أن هناك تغييرًا على الأرض، ولذا لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بفعل ما نريد بعد الآن)).
واعترف شينكوكو نكوبا بأن احترام الالتزامات ((ليس بالأمر السهل))، وقال إنه ((ليس نبياً)) لكن المجموعة ستسعى إلى الالتزام بها الآن بعد أن تم التعهد بالتعهدات.

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