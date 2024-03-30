التبرعات السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 677 مليون ريال

التبرعات السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 677 مليون ريال
التاريخ
3/30/2024 11:22:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) تخطى مجموع التبرعات للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 677 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين مليونا و794 ألف متبرع.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ((ساهم)) إنفاذا لتوجيهات القيادة.
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