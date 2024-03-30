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دوجلاس ماكينون: تعاملوا مع الواقع السعودية من أكثر الدول نفوذا

3/30/2024 11:22:29 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت صحيفة ((ذي هيل)) الأمريكية مقالا للمستشار السياسي الأمريكي دوجلاس ماكينون، الذي كان مساعدا خاصا سابقا للسياسة والاتصالات في وزارة الدفاع الأمريكية، هاجم فيه اليسار الأمريكي على انتقاداته ضد تعيين المملكة العربية السعودية رئيسة لمنتدى الأمم المتحدة الأعلى لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وقال إن اليسار الأمريكي لا يريد أن يتصالح مع الواقع، فهناك بلدان دائما ما يهاجمها فور ظهور أي خبر في وسائل الإعلام.
وقال: ((دعنا نقول إن البلد (أ) هو المملكة العربية السعودية والبلد (ب) هو الصين، فالسعودية مرة أخرى تظهر في الأخبار وتتعرض للهجوم من قبل كثيرين، ومعظمهم من اليسار)).
وإحدى المجموعات التي صرخت ضد هذا الاختيار كانت ((هيومن رايتس ووتش))، التي أعلنت أن الانتخابات أظهرت ((تجاهلا صادما لحقوق المرأة في كل مكان)).
هجوم دون وعي
وأكد ماكينون في مقاله إنه بالنسبة لأولئك الذين يعارضون المملكة بغض النظر عن التقدم الذي يحرزونه في هذه المجالات، أعود إلى ((التعامل مع الواقع أمامكم)). بغض النظر عما إذا كان بعض الأشخاص أو المنظمات يكرهون المملكة العربية السعودية بشدة، فقد أصبحت واحدة من أكثر الدول نفوذا في العالم. هذه ببساطة ((حقيقة)) لا يمكن

وأضاف: ((كما سألت في هذا الموقع العام الماضي، ما الذي يراه ولي عهد السعودي محمد بن سلمان أن الآخرين يفتقدونه عندما يتعلق الأمر بتموضع وأمن أمته؟ مرة أخرى، شئنا أم أبينا، فإن الحقيقة المطلقة هي أن صوت ولي العهد البالغ من العمر 38 عاما هو صوت يلجأ إليه المزيد والمزيد من القادة الوطنيين والشركات، لأنهم ينظرون الآن إلى المملكة العربية السعودية، ذات الاقتصاد الكبير الأسرع نموا في العالم، كقوة عالمية. ويستند الكثير من ذلك إلى الإصلاحات التي وضعها ولي العهد بالفعل)).
وتابع: ((أي شخص يولي أدنى قدر من الاهتمام للشرق الأوسط سيدرك بسرعة أن آخر شيء تريده المملكة هو الحرب أو الاضطرابات أو الجدل. كل هذه القضايا تصرف الانتباه عن ((رؤية 2030)) التي وضعها ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، أو تضر بها إلى حد كبير. والركائز الرئيسية الثلاث للرؤية هي: ((مجتمع نابض بالحياة؛ ومجتمع نابض بالحياة؛ ومجتمع نابض بالحياة)). اقتصاد مزدهر وأمة طموحة)). تسعى هذه الرؤية أيضا إلى توسيع حقوق المرأة.
صراخ على قدر الألم
وكتب المستشار الأمريكي دوجلاس ماكينون لأولئك الذين يصرخون ضد تعيين السعودية رئيسة لمنتدى الأمم المتحدة الأعلى لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، فأقترح عليهم التواصل مع سفير المملكة في الولايات المتحدة. وهي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود وهي أيضا أول سفيرة سعودية لدى الولايات المتحدة.
وقال إن الأميرة ريما واحد من أكثر القادة إثارة للإعجاب وقدرة في العالم، ولكن بسبب منظور التحيز الذي ينظر إليه كثيرون إلى المملكة، غالبا ما يتم تجاهلها عمدا.
بالعودة إلى الواقع، قبل تعيينها سفيرة لدى الولايات المتحدة، كان لدى الأميرة ريما خلفية واسعة في العمل على تعزيز حقوق المرأة والنوع الاجتماعي داخل المملكة. كانت جزءا لا يتجزأ من الهيئة العامة للرياضة السعودية وعملت باستمرار على تعزيز المرأة في الرياضة في المملكة من خلال مبادرات تركز على تشجيع أنماط حياة أكثر نشاطا. إضافة إلى ذلك، عملت جنبا إلى جنب مع وزارة التعليم لضمان التربية البدنية للفتيات في المدارس ودافعت عن فريق متكامل بين الجنسين للأولمبياد الخاص.
واختتم ماكينون مقاله بالقول: ((الحقيقة هي أن السعودية، عبر صوت ولي العهد، هي الآن واحدة من أكثر الدول نفوذا على وجه الأرض. وبالنظر إلى الانتقادات السابقة المقترنة بهذا الواقع الحالي، فقد تكون البلد المثالي لقيادة المنتدى)).

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