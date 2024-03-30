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المستوى التعليمي يقفز برواتب السعوديين 145%

3/30/2024 11:22:29 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل الحاصلون على دراجة الماجستير من الموظفين في المملكة أعلى قفزة في الرواتب حسب المستويات التعليمية حيث بلغت نسبة الزيادة في الرواتب للحاصلين على دراجة الماجستير أو ما يعادلها من الشهادات العلمية على زيادة بنسبة 64.3% عن رواتب مرحلة البكالوريوس وهي أعلى زيادة في متوسط الرواتب بين مستوى تعليمي وآخر يليه في حين بلغت زيادة الرواتب بين الحاصلين على البكالوريوس والدكتوراه 145%.
وأظهرت قراءة تحليلية لـ"الوطن" لمعدلات الرواتب حسب المستوى التعليمي زيادة سنوية في متوسط رواتب الموظفين في المملكة بلغت 5 % حسب متوسطات الرواتب بين الربعين الرابع من عامي 2022 و2023، حيث يعكس المعدل المتوسط القيمة المتوسطة بين متوسط رواتب الإناث والذكور من نفس المستوى التعليمي خلال فترة الرصد.
المستوى التعليمي
وبلغ متوسط رواتب السعوديين خلال الربع الأخير من 2023 حوالي 10.017 وبزيادة 3.2% عن العام السابق إلا أن النمو بين المستويات التعليمية كان الأبرز في بيانات التقرير حيث بلغ الفارق بين رواتب الحاصلين على درجة الدكتوراه 48.9% عن الدرجة الأقل منها وبمسوط راتب بلغ 28.471 بينما بلغ متوسط رواتب الماجستير 19.122 ريالا ما يجعل رواتبهم أعلى بنسبة 145% عن رواتب الحاصلين على درجة البكالوريوس والذين بلغ متوسط رواتبهم 11.639 وهي الدرجة العلمية لغالبية الموظفين السعوديين.
وعلى مستوى الشهادات العلمية الأقل فقد زادت رواتب الحاصلين على شهادة من تعليم الطفولة المبكرة والذين تبلغ رواتبهم 4.123 على المستوى الأقل منهم بنسبة 1.1%، بينما زادت رواتب الحاصلين على تعليم ابتدائي بنسبة 19.2% وبراتب بلغ 4.916، وزادت رواتب الحاصلين على التعليم المتوسط عن الأقل منهم بنسبة 28% وبراتب 6.290 ريالا، أما الحاصلون على التعليم الثانوي فقزت رواتبهم بنسبة 22.2% وبراتب بلغ 7.687 ريالا، كما زاد راتب الحاصلين على الدبلوم بنسبة 24.8% وبراتب 9.591 ريالا، وزاد راتب الحاصلين على البكالوريوس أو ما يعادلها بنسبة 21.3% وبمتوسط رواتب بلغ 11.639.
الزيادة السنوية
وزاد متوسط الأجر الشهري للموظفين السعوديين بين 2% و5% حسب المستويات التعليمية حيث ارتفع متوسط رواتب الحاصلين على التعليم المتوسط بنسبة 5% من 6.000 ريال الى 6.290، وارتفع متوسط رواتب الحاصلين على تعليم ثانوي بنسبة 2% مرتفعا من 7.539 ريالا إلى 7.687 ريالا، ورواتب الحاصلين على دبلوم مشارك ارتفع بنسبة 4% مرتفعا من 9.216 ريالا إلى 9.591 ريالا، وارتفعت رواتب الحاصلين على بكالوريوس أو ما يعادلها بنسبة 4% مرتفعا من 11.210 ريالات إلى 11.639 ريالا، والحاصلون على ماجستير أو ما يعادلها ارتفع بنسبة 4% من 18.494 ريالا 19.122 ريالا، وارتفعت رواتب الحاصلين على دكتوراه بنسبة 5% مرتفعا من 27.134 ريالا الى 28.471.
نسبة الزيادة في متوسطات الرواتب بين المستويات التعليمية:
لا يوجد شهادة تعليمية=
الربع الرابع 2023= 4.078
تعليم الطفولة المبكرة= 1.1%
الربع الرابع 2023= 4.123
تعليم ابتدائي= 19.2%
الربع الرابع 2023= 4.916
تعليم متوسط = 28%
الربع الرابع 2023= 6.290
تعليم ثانوي= 22.2%
الربع الرابع 2023= 7.687
دبلوم مشارك= 24.8%
الربع الرابع 2023= 9.591
بكالوريوس أو ما يعادلها= 21.3%
الربع الرابع 2023= 11.639
ماجستير أو ما يعادلها= 64.3%
الربع الرابع 2023= 19.122
دكتوراه= 48.9%
الربع الرابع 2023= 28.471
الإجمالي= 10.017
متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر في العمل الرئيسي حسب الجنسية والجنس والمستوى التعليمي لعامي 2022-2023:
تعليم متوسط = 5%
الربع الرابع 2022= 6.000
الربع الرابع 2023= 6.290
تعليم ثانوي= 2%
الربع الرابع 2022= 7.539
الربع الرابع 2023= 7.687
دبلوم مشارك= 4%
الربع الرابع 2022= 9.216
الربع الرابع 2023= 9.591
بكالوريوس أو ما يعادلها= 4%
الربع الرابع 2022= 11.210
الربع الرابع 2023= 11.639
ماجستير أو ما يعادلها= 4%
الربع الرابع 2022= 18.494
الربع الرابع 2023= 19.122
دكتوراه= 5%
الربع الرابع 2022= 27.134
الربع الرابع 2023= 28.471
الإجمالي= 3.2%
الربع الرابع 2022= 9.702
الربع الرابع 2023= 10.017

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