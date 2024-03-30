المستوى التعليمي يقفز برواتب السعوديين 145%

(MENAFN
- Al Watan) سجل الحاصلون على دراجة الماجستير من الموظفين في المملكة أعلى قفزة في الرواتب حسب المستويات التعليمية حيث بلغت نسبة الزيادة في الرواتب للحاصلين على دراجة الماجستير أو ما يعادلها من الشهادات العلمية على زيادة بنسبة 64.3% عن رواتب مرحلة البكالوريوس وهي أعلى زيادة في متوسط الرواتب بين مستوى تعليمي وآخر يليه في حين بلغت زيادة الرواتب بين الحاصلين على البكالوريوس والدكتوراه 145%.
وأظهرت قراءة تحليلية لـ"الوطن" لمعدلات الرواتب حسب المستوى التعليمي زيادة سنوية في متوسط رواتب الموظفين في المملكة بلغت 5 % حسب متوسطات الرواتب بين الربعين الرابع من عامي 2022 و2023، حيث يعكس المعدل المتوسط القيمة المتوسطة بين متوسط رواتب الإناث والذكور من نفس المستوى التعليمي خلال فترة الرصد. المستوى التعليمي
وبلغ متوسط رواتب السعوديين خلال الربع الأخير من 2023 حوالي 10.017 وبزيادة 3.2% عن العام السابق إلا أن النمو بين المستويات التعليمية كان الأبرز في بيانات التقرير حيث بلغ الفارق بين رواتب الحاصلين على درجة الدكتوراه 48.9% عن الدرجة الأقل منها وبمسوط راتب بلغ 28.471 بينما بلغ متوسط رواتب الماجستير 19.122 ريالا ما يجعل رواتبهم أعلى بنسبة 145% عن رواتب الحاصلين على درجة البكالوريوس والذين بلغ متوسط رواتبهم 11.639 وهي الدرجة العلمية لغالبية الموظفين السعوديين.
وعلى مستوى الشهادات العلمية الأقل فقد زادت رواتب الحاصلين على شهادة من تعليم الطفولة المبكرة والذين تبلغ رواتبهم 4.123 على المستوى الأقل منهم بنسبة 1.1%، بينما زادت رواتب الحاصلين على تعليم ابتدائي بنسبة 19.2% وبراتب بلغ 4.916، وزادت رواتب الحاصلين على التعليم المتوسط عن الأقل منهم بنسبة 28% وبراتب 6.290 ريالا، أما الحاصلون على التعليم الثانوي فقزت رواتبهم بنسبة 22.2% وبراتب بلغ 7.687 ريالا، كما زاد راتب الحاصلين على الدبلوم بنسبة 24.8% وبراتب 9.591 ريالا، وزاد راتب الحاصلين على البكالوريوس أو ما يعادلها بنسبة 21.3% وبمتوسط رواتب بلغ 11.639. الزيادة السنوية
وزاد متوسط الأجر الشهري للموظفين السعوديين بين 2% و5% حسب المستويات التعليمية حيث ارتفع متوسط رواتب الحاصلين على التعليم المتوسط بنسبة 5% من 6.000 ريال الى 6.290، وارتفع متوسط رواتب الحاصلين على تعليم ثانوي بنسبة 2% مرتفعا من 7.539 ريالا إلى 7.687 ريالا، ورواتب الحاصلين على دبلوم مشارك ارتفع بنسبة 4% مرتفعا من 9.216 ريالا إلى 9.591 ريالا، وارتفعت رواتب الحاصلين على بكالوريوس أو ما يعادلها بنسبة 4% مرتفعا من 11.210 ريالات إلى 11.639 ريالا، والحاصلون على ماجستير أو ما يعادلها ارتفع بنسبة 4% من 18.494 ريالا 19.122 ريالا، وارتفعت رواتب الحاصلين على دكتوراه بنسبة 5% مرتفعا من 27.134 ريالا الى 28.471.
نسبة الزيادة في متوسطات الرواتب بين المستويات التعليمية:
لا يوجد شهادة تعليمية=
الربع الرابع 2023= 4.078
تعليم الطفولة المبكرة= 1.1%
الربع الرابع 2023= 4.123
تعليم ابتدائي= 19.2%
الربع الرابع 2023= 4.916
تعليم متوسط = 28%
الربع الرابع 2023= 6.290
تعليم ثانوي= 22.2%
الربع الرابع 2023= 7.687
دبلوم مشارك= 24.8%
الربع الرابع 2023= 9.591
بكالوريوس أو ما يعادلها= 21.3%
الربع الرابع 2023= 11.639
ماجستير أو ما يعادلها= 64.3%
الربع الرابع 2023= 19.122
دكتوراه= 48.9%
الربع الرابع 2023= 28.471
الإجمالي= 10.017
متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر في العمل الرئيسي حسب الجنسية والجنس والمستوى التعليمي لعامي 2022-2023:
تعليم متوسط = 5%
الربع الرابع 2022= 6.000
الربع الرابع 2023= 6.290
تعليم ثانوي= 2%
الربع الرابع 2022= 7.539
الربع الرابع 2023= 7.687
دبلوم مشارك= 4%
الربع الرابع 2022= 9.216
الربع الرابع 2023= 9.591
بكالوريوس أو ما يعادلها= 4%
الربع الرابع 2022= 11.210
الربع الرابع 2023= 11.639
ماجستير أو ما يعادلها= 4%
الربع الرابع 2022= 18.494
الربع الرابع 2023= 19.122
دكتوراه= 5%
الربع الرابع 2022= 27.134
الربع الرابع 2023= 28.471
الإجمالي= 3.2%
الربع الرابع 2022= 9.702
الربع الرابع 2023= 10.017
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