أفضل 5 عملات مشفرة

(MENAFN
- Al Watan) حققت العملات المشفرة مكاسب كبيرة منذ مطلع العام الجاري، بدعم من الخطوة التي طال انتظارها والمتعلقة بالموافقة على أول صندوق متداول في البتكوين في أمريكا في يناير.
كما أن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة في انتظار حدث يتكرر كل 4 سنوات هذا العام وهو تصنيف البتكوين، مما دعم أداء العملة. وقفزت البتكوين لأعلى مستوى على الإطلاق، وسط توقعات بأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة منتصف العام.
ولكن على الرغم من مكاسب البتكوين التي تجاوزت مستويات 73.7 ألف دولار في الشهر الجاري، فهي ليست ضمن أكبر 5 عملات مشفرة من حيث المكاسب هذا العام.
وحققت عملات مشفرة أخرى أقل شهرة من البتكوين مكاسب أكبر بكثير وتفوقت من حيث الأداء عليها، بمكاسب تجاوزت حاجز الـ2000% لبعض منها.
أفضل 5 عملات مشفرة أداءً في 2024:
1 - dogwifhat
تأتي dogwifhat في المركز الـ29 بقائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة التي تبلغ 3.6 مليارات دولار، فيما ارتفعت العملة بنحو 2278% منذ بداية 2024.
2 - FLOKI
على الرغم أن FLOKI تأتي في مركز متأخر في قائمة أكبر العملات المشفرة عند المرتبة الـ56
فإنها ارتفعت بنحو 590% في 2024، ووصلت قيمتها السوقية عند 2.3 مليار دولار.
3 - Pepe
تعد Pepe ضمن أكبر 50 عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة وتأتي في المرتبة الـ43، وارتفعت 500% هذا العام وتصل قيمتها إلى مستويات 3.3 مليارات دولار.
4 - Fetch
على عكس عملة Pepe المتداولة عند مستويات أقل من 0.000005 دولار، يبلغ سعر Fetch أكثر من 3 دولارات، وارتفعت منذ مطلع 2024 بنحو 375%، أما قيمتها السوقية فوصلت إلى 2.7 مليار دولار.
5 - Arweave
سعر Arweave يلامس الـ40 دولاراً حالياً، وتحل بالمركز الـ51 بقائمة أكبر العملات المشفرة في العالم، أما مكاسبها في العام الجاري فبلغت نحو 330% عبر قيمة سوقية 2.7 مليار دولار.
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