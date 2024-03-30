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أفضل 5 عملات مشفرة

3/30/2024 11:22:29 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت العملات المشفرة مكاسب كبيرة منذ مطلع العام الجاري، بدعم من الخطوة التي طال انتظارها والمتعلقة بالموافقة على أول صندوق متداول في البتكوين في أمريكا في يناير.
كما أن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة في انتظار حدث يتكرر كل 4 سنوات هذا العام وهو تصنيف البتكوين، مما دعم أداء العملة. وقفزت البتكوين لأعلى مستوى على الإطلاق، وسط توقعات بأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة منتصف العام.
ولكن على الرغم من مكاسب البتكوين التي تجاوزت مستويات 73.7 ألف دولار في الشهر الجاري، فهي ليست ضمن أكبر 5 عملات مشفرة من حيث المكاسب هذا العام.
وحققت عملات مشفرة أخرى أقل شهرة من البتكوين مكاسب أكبر بكثير وتفوقت من حيث الأداء عليها، بمكاسب تجاوزت حاجز الـ2000% لبعض منها.
أفضل 5 عملات مشفرة أداءً في 2024:
1 - dogwifhat
تأتي dogwifhat في المركز الـ29 بقائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة التي تبلغ 3.6 مليارات دولار، فيما ارتفعت العملة بنحو 2278% منذ بداية 2024.
2 - FLOKI
على الرغم أن FLOKI تأتي في مركز متأخر في قائمة أكبر العملات المشفرة عند المرتبة الـ56
فإنها ارتفعت بنحو 590% في 2024، ووصلت قيمتها السوقية عند 2.3 مليار دولار.
3 - Pepe
تعد Pepe ضمن أكبر 50 عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة وتأتي في المرتبة الـ43، وارتفعت 500% هذا العام وتصل قيمتها إلى مستويات 3.3 مليارات دولار.
4 - Fetch
على عكس عملة Pepe المتداولة عند مستويات أقل من 0.000005 دولار، يبلغ سعر Fetch أكثر من 3 دولارات، وارتفعت منذ مطلع 2024 بنحو 375%، أما قيمتها السوقية فوصلت إلى 2.7 مليار دولار.
5 - Arweave
سعر Arweave يلامس الـ40 دولاراً حالياً، وتحل بالمركز الـ51 بقائمة أكبر العملات المشفرة في العالم، أما مكاسبها في العام الجاري فبلغت نحو 330% عبر قيمة سوقية 2.7 مليار دولار.

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