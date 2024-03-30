Sunday, 31 March 2024 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


15.1 مليار ريال معاملات الأسهم الخاصة

3/30/2024 11:22:29 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد قطاع الأسهم الخاصة في المملكة العربية السعودية ارتفاعا كبيرا على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ إجمالي المعاملات 15.1 مليارات ريال عام 2023، وفقا لبيانات من MAGNiTT، وهي منصة بيانات للمشاريع، بالتعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء ويسلط التقرير الضوء على طفرة ملحوظة في نشاط الأسهم الخاصة داخل المملكة، مما يشير إلى وجود مشهد استثماري قوي.
وكان مسار نمو القطاع مثيرا للإعجاب بشكل خاص منذ عام 2020، حيث لوحظ مضاعفا 3.7 في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، تلاه قفزة ملحوظة إلى 5.9 مرات في عام 2022. ويؤكد هذا الاتجاه على الجاذبية المتزايدة لاستثمارات الأسهم الخاصة في المملكة العربية السعودية ويعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق.
تنطوي استثمارات الأسهم الخاصة على ضخ رأس المال من قبل المستثمرين أو الشركات في الشركات المملوكة للقطاع الخاص غير المدرجة في أسواق الأوراق المالية. وتهدف هذه الاستثمارات، التي تديرها شركات الأسهم الخاصة، إلى تعزيز قيمة الشركة المستهدفة من خلال التحسينات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية، مع الهدف النهائي المتمثل في تحقيق إستراتيجية تخارج مربحة.
يذكر أن استثمارات الأسهم الخاصة تتميز بنهجها طويل الأجل، ومشاركتها الإدارية النشطة، وارتفاع المخاطر والمكافأة مقارنة بأدوات الاستثمار التقليدية. على عكس رأس المال الاستثماري، الذي يركز بشكل أساسي على الشركات في مراحلها المبكرة ذات إمكانات النمو العالية، تميل الأسهم الخاصة إلى استهداف الشركات الأكثر نضجا في مختلف القطاعات، مما يساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية والتنمية الشاملة للاقتصاد.

MENAFN30032024000089011017ID1108040002

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث