54 % من خريجي الإلكترونية طالبات

(MENAFN
- Al Watan) فاقت الطالبات خريجات الجامعة الإلكترونية الطلاب في العام الحالي 2024، وفاق الطلاب المقيدون الطالبات المقيدات، في وقت بلغ إجمالي الخريجين من الجامعة 4022 خريجا وخريجة، منهم 93% سعوديون، مقابل 7% أجانب.
4 كليات
كشف تقرير الجامعة الإلكترونية للعام الحالي، عن تخرج الطلاب في 4 كليات مختلفة، منهم 3744 سعوديا، مقابل 278 أجنبيا من الخريجين والخريجات، إذ بلغ إجمالي الخريجات السعوديات 2010 خريجات بـ54%، مقابل 1734 خريجا سعوديا بـ46%، وبلغ إجمالي الخريجين الأجانب 161 خريجا من أصل 278 خريجا وخريجة بـ58% مقابل 117 خريجة أجنبية بـ42%.
وتصدرت كلية العلوم والدراسات النظرية الخريجين والخريجات السعوديات بـ42%، إذ بلغ إجمالي الخريجين 723 خريجا، مقابل 351 خريجة، وحلت كلية العلوم الإدارية والمالية ثانيا بـ36%، منهم 617 خريجا سعوديا مقابل 107 خريجات، وكلية العلوم الصحية ثالثا بـ21%، منهم 359 خريجا سعوديا مقابل 406 خريجات، وكلية الحوسبة والمعلوماتية رابعا بـ18%، منهم 311 خريجا سعوديا مقابل 270 خريجة سعودية.
الطلاب المقيدون
بلغ إجمالي الطلاب المقيدون بالجامعة الإلكترونية للعام الحالي 41.940 ألف طالب وطالبة، منهم 21.018 ألف طالب بـ50.11%، مقابل 20.922 ألف طالبة بـ49.88%، وبلغ إجمالي الطلاب السعوديين المقيدين 19.916 طالبا بـ47%، وإجمالي الطالبات السعوديات المقيدات 19.326 ألف طالبة بـ46%، وإجمالي الطلاب المقيدون الأجانب 1102 طالبا بـ3%، مقابل 1596 طالبة أجنبية مقيدة بـ4%.
خريجون وخريجات
%54 من خريجي الجامعة الإلكترونية طالبات
%93 سعوديون
%7 أجانب
54 % سعوديات
%46 سعوديون
278 خريجون وخريجات أجانب
41.9 ألف طلاب مقيدون
%50 الطلاب المقيدون
%49 طالبات مقيدات
أكثر الكليات خريجين
العلوم والدراسات النظرية
42 %
العلوم الإدارية والمالية
36 %
العلوم الصحية
21 %
الحوسبة والمعلوماتية
18 %
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