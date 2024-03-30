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54 % من خريجي الإلكترونية طالبات

3/30/2024 11:22:28 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت الطالبات خريجات الجامعة الإلكترونية الطلاب في العام الحالي 2024، وفاق الطلاب المقيدون الطالبات المقيدات، في وقت بلغ إجمالي الخريجين من الجامعة 4022 خريجا وخريجة، منهم 93% سعوديون، مقابل 7% أجانب.
4 كليات
كشف تقرير الجامعة الإلكترونية للعام الحالي، عن تخرج الطلاب في 4 كليات مختلفة، منهم 3744 سعوديا، مقابل 278 أجنبيا من الخريجين والخريجات، إذ بلغ إجمالي الخريجات السعوديات 2010 خريجات بـ54%، مقابل 1734 خريجا سعوديا بـ46%، وبلغ إجمالي الخريجين الأجانب 161 خريجا من أصل 278 خريجا وخريجة بـ58% مقابل 117 خريجة أجنبية بـ42%.
وتصدرت كلية العلوم والدراسات النظرية الخريجين والخريجات السعوديات بـ42%، إذ بلغ إجمالي الخريجين 723 خريجا، مقابل 351 خريجة، وحلت كلية العلوم الإدارية والمالية ثانيا بـ36%، منهم 617 خريجا سعوديا مقابل 107 خريجات، وكلية العلوم الصحية ثالثا بـ21%، منهم 359 خريجا سعوديا مقابل 406 خريجات، وكلية الحوسبة والمعلوماتية رابعا بـ18%، منهم 311 خريجا سعوديا مقابل 270 خريجة سعودية.
الطلاب المقيدون
بلغ إجمالي الطلاب المقيدون بالجامعة الإلكترونية للعام الحالي 41.940 ألف طالب وطالبة، منهم 21.018 ألف طالب بـ50.11%، مقابل 20.922 ألف طالبة بـ49.88%، وبلغ إجمالي الطلاب السعوديين المقيدين 19.916 طالبا بـ47%، وإجمالي الطالبات السعوديات المقيدات 19.326 ألف طالبة بـ46%، وإجمالي الطلاب المقيدون الأجانب 1102 طالبا بـ3%، مقابل 1596 طالبة أجنبية مقيدة بـ4%.
خريجون وخريجات
%54 من خريجي الجامعة الإلكترونية طالبات
%93 سعوديون
%7 أجانب
54 % سعوديات
%46 سعوديون
278 خريجون وخريجات أجانب
41.9 ألف طلاب مقيدون
%50 الطلاب المقيدون
%49 طالبات مقيدات
أكثر الكليات خريجين
العلوم والدراسات النظرية
42 %
العلوم الإدارية والمالية
36 %
العلوم الصحية
21 %
الحوسبة والمعلوماتية
18 %

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