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المصيلحى: لاتغيير في أسعار السلع التموينية

3/30/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن أسعار السلع التموينية ثابتة وليس فيها أي تغيير.

جاء ذلك خلاا اجتماعه اليوم معمديري مديريات التموين وقيادات الوزارة.

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وشدد على استمرار طرح السكر الحر علي بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

ووجه المصيلحي بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاضا ملحوظا ،كما حدث في زيوت الطعام، والمكرونة، والدقيق ،والذرة، والأعلاف، والكثير من السلع الأخرى.

وشدد على مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتى الوكيل او الموزع وصولًا الي المستهلك النهائي.

من جانب آخر وجه المصيلحي مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع مشيرا إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

كما وجه مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح المحلية،وانشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظياً.

المصدر:

MENAFN30032024000202011048ID1108040000

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