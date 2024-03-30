المصيلحى: لاتغيير في أسعار السلع التموينية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن أسعار السلع التموينية ثابتة وليس فيها أي تغيير.

جاء ذلك خلاا اجتماعه اليوم معمديري مديريات التموين وقيادات الوزارة.

موضوعات“شعبة الأسماك”: وفد أوروبى يزور مصر الشهر المقبل لاستئناف التصدير القطاعات التجارية تبدأ خفض أسعارها تنفيذا لمبادرة الحكومة صادرات مصر الزراعية تسجل 1.5 مليار دولار بالربع الأول 2024

وشدد على استمرار طرح السكر الحر علي بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

ووجه المصيلحي بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاضا ملحوظا ،كما حدث في زيوت الطعام، والمكرونة، والدقيق ،والذرة، والأعلاف، والكثير من السلع الأخرى.

وشدد على مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتى الوكيل او الموزع وصولًا الي المستهلك النهائي.

من جانب آخر وجه المصيلحي مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع مشيرا إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

كما وجه مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح المحلية،وانشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظياً.

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