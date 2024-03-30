المصيلحى: لاتغيير في أسعار السلع التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن أسعار السلع التموينية ثابتة وليس فيها أي تغيير.
جاء ذلك خلاا اجتماعه اليوم معمديري مديريات التموين وقيادات الوزارة.
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وشدد على استمرار طرح السكر الحر علي بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.
ووجه المصيلحي بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاضا ملحوظا ،كما حدث في زيوت الطعام، والمكرونة، والدقيق ،والذرة، والأعلاف، والكثير من السلع الأخرى.
وشدد على مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتى الوكيل او الموزع وصولًا الي المستهلك النهائي.
من جانب آخر وجه المصيلحي مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع مشيرا إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.
كما وجه مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح المحلية،وانشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظياً.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108040000
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