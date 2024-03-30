هل ساهم البيع على المكشوف فى تراجع أداء البورصة بعد التعويم؟

شهدت البورصة المصرية هبوطًا ملحوظًا فى أحجام التداول خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن إعلان المركزى المصرى عن رفع معدلات الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى وضع سياسة مرنة لتحديد سعر الصرف، ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب فى السوق، ما دفع السوق بدوره لتراجعات حادة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 5.15% إلى 27559 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.99% إلى مستوى 6399 نقطة، ما دفع للتساؤل حول ما إذا كان لألية البيع على المكشوف“شورت سلينج” دور فى هذا التراجع والذى بدأ بعد عدة جلسات من استيعاب آثار تحرير العملة، منذ جلسة 11 مارس فقد المؤشر الرئيسى للسوق 17.44%.

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و”الشورت سيلينج” من آليات الاستثمار الأكثر جدلا فى أسواق المال، فتتجه بعض وجهات النظر إلى وصمه بأنه يخل من حركات التداول فى السوق، ويثير الهلع فى أذهان المستثمرين، معتقدين أن الأسهم تتأهب إلى التراجع، ومن ناحية أخرى، ينظر إليه على أنه وسيلة لخلق توازن فى القيمة السعرية للأسهم، كما يمكنه أنه يزيد من حركات التداول والسيولة المالية المتدفقة للسوق.

وتتيح الآلية للأشخاص اقتراض ورقة مالية لشركة بعينها ثم بيعها، بهدف شرائها لاحقا بسعر أقل، حتى يتمكنوا من تحقيق ربح يعادل الفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا، ولذلك تعتمد هذه العمليات على المراهنة على انخفاض سعر السهم، وإلا سيحقق القائمون عليها خسائر.

وقال محمد عياد، عضو مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، إن“الشورت سيلنج” من الأدوات المهمة فى البورصة، ولكنها تظل مخاطرة مناسبة لمن لديه الاستعداد لتحملها، ولا يمكنها أن تسبب هبوط السوق، حيث تشمل قواعد تطبيقه أن يكون لنسبة محددة لكل سهم، وكل سهم حسب السيولة الخاصة به.

وأشار إلى أن المضاربين يستخدمونه لتحقيق مكاسب سريعة، ليقوموا بشراء الأسهم لاحقا بسعر مناسب، ولذلك تتمتع عمليات البيع على المكشوف بدرجة عالية من المخاطرة، موضحًا أنها وخاصية التداول فى نفس الجلسة من أكثر العوامل التى تقوم بزيادة أحجام التداول فى السوق.

وتابع أنها تستخدم بنسبة كبيرة فى السوق، حيث يقوم مديرو الحساب بتقديمها لعملائهم، فهى معروفة بين أكثر من 50% من المستثمرين فى البورصة، إلا انها قد تغيب عمن يقومون بالتداول فرديًا بواسطة تطبيقات السمسرة التكنولوجية.

واستندت البورصة المصرية إلى 7 معايير فى اختيار الأوراق المالية المؤهلة لتطبيق الآلية، منها رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول، وعدد أيام التداول، والمتوسط اليومى لشركات السمسرة والمتوسط اليومى للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة ومتوسط قيم تداول السهم اليومي، على أن يتم عمل مراجعة دورية كل 6 أشهر لقائمة الأوراق المالية المؤهلة، وفق المعايير الصادرة عن البورصة المصرية والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية.

وقالت البورصة فى كتيب لها، إن آلية الشورت السيلينج بالتوازى مع آلية الشراء بالهامش تقوم بموازنة جانبى العرض والطلب فى السوق، فالشراء بالهامش يدعم جانب الطلب على الأسهم، بينما“الشورت سيلنج” يدعم جانب العرض، من جهة أخرى، فى حالة هبوط السوق، يضمن“الشورت سيلنج” وجود مستثمرين راغبين فى بيع الأسهم المقترضة، بغرض شرائها فى وقت لاحق.

وتابع الدليل، أنه بالنسبة للمقرضين، فتضمن عملية البيع على المكشوف للمستثمر الذى يملك الرصيد من أسهم شركة معينة، أن يستطيع استثمار هذا الرصيد دون التعرض لمخاطر التداول المباشر فى السوق، وتحريك الرصيد الراكد من الأسهم بطريقة آمنة تضمن له الحصول على عائد مضمون من الأسهم التى يمتلكها.

وأضاف أن هذه العملية، تتيح للمستثمر التحوط وموازنة فوارق الأسعار، ففى حالة قيام المستثمرين بشراء أسهم بكميات كبيرة، ورغبتهم فى التحوط من هبوط أسعار الأسهم بشكل كبير، فيمكنهم حينها اقتراض هذه الأسهم وبيعها فى السوق، بالشكل الذى يسمح لهم بموازنة أسعار الشراء والبيع، والاستفادة من فروق الأسعار لتتربح من خلالها.

وقال محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة“أسطول لتداول الأوراق المالية”، إن عمليات“الشورت سيلنج” ليست شائعة بدرجة كبيرة فى السوق لأن عدد شركات تداول الأوراق المالية التى تتيح هذه الخدمة محدود، بسبب الشروط العديدة للحصول على الرخصة، من ملاءة مالية معينة، وقيمة محددة لرأس المال، وغيرها من الشروط التى عادة ما تتوفر فى الشركات العشرة الأوائل فى ترتيب شركات السمسرة.

وذكر أنه لا يمكن إرجاع الهبوط الحادث فى السوق فى الوقت الحالى إلى عمليات البيع على المكشوف، موضحًا أن الهبوط الحالى لا يستدعى القلق، لكونه عمليات جنى أرباح طبيعى كردة فعل للصعود الذى شهدته البورصة على مدار فترة طويلة، ومتأثرة بأخبار التعويم وغيره.

ويرى أن الأفضل للسوق أن تتواجد كل الأدوات الممكنة أمام المتعاملين، سواء كان البيع على المكشوف، أو التداول فى نفس الجلسة، بل ويؤيد أن يكون هناك تداول لحظى لكل الأسهم، مشيرا إلى أن التنوع فى الأدوات المعروضة يساعد على ننشيط حركة السوق، ويزيد من أحجام التداول.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضى نحو 15.79 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.4 مليار سهم منفذة على 503.3 ألف عملية خلال الأسبوع السابق، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 18.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3.5 مليار سهم، منفذة على 568.7 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وبلغ إجمالى القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.85 تريليون جنيه فى نهاية الأسبوع الماضى، مما يمثل انخفاضا بنحو 4.08% خلال الفترة، حيث فتح تعاملات الأسبوع على قيمة 1.93 تريليون جنيه.

وقال صندوق النقد العربى فى تقرير له، إن المستثمرين يكونون عرضة لمجموعة كبيرة من المخاطر، عند استخدامهم لعمليات البيع على المكشوف، أهمها ارتفاع أسعار الأوراق المالية وقت حاجتهم للشراء، وخطر تزاحم عمليات الشراء، والذى يحدث إذا قام عدد كبير من المستثمرين بعمليات“شورت سيلنج” على ورقة مالية بعينها، وثم كان اتجاه السهم تصاعديا، فيرتفع إقبال المستثمرين على شرائها تجنبا للمزيد من الصعود، إلا أن هذا الإقبال المتزاحم بدوره يرفع من الطلب عليها، وبالتالى يؤدى إلى المزيد من الزيادة فى السعر.

وأضاف أنه يكون من الصعب توقع الخسارة المتوقعة، بينما المكسب له حد معين، موضحا أن أعلى سعر للسهم ليس له حد، على الأقل من الناحية النظرية، بينما أقل سعر للسهم لا يمكن أن يكون أدنى من الصفر، ولذلك فإن أكبر ربح متوقع، نظريا، لا يمكن أن يعلو عن الفرق بين سعر البيع وصفر.

وقالت ورقة بحيثة نشرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عن استخدام عمليات البيع على المكشوف للتلاعب فى تحركات الأوراق المالية، إن عمليات التلاعب بهذا الشكل لها تاريخ طويل منذ عشرات السنوات، حيث يقوم المتلاعبون باختيار بعناية الأوقات التى ينفذون فيها عمليات التلاعب المعروفة بمصطلح“Bear raids”، وهى تتضمن محاولة دفع الأسهم للهبوط لتحقيق مكاسب سريعة من عمليات“الشورت سيلنج”، وقد تشمل محاولاتهم نشر شائعات سلبية عن الأسهم المعينة.

وأضاف البحث، أن ذلك التلاعب أدى لتخوف الجهات الرقابية فى الولايات المتحدة وغيرها فى الأسواق العالمية من عمليات البيع على المكشوف، وإدراك ضرورة وضع المزيد من القيود والقواعد على تلك العمليات، لأن عدم وجود رقابة على“الشورت سيلنج”، قد يؤدى إلى هبوط أسعار الأسهم، والتقليل من كفاءة السوق.