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((السيادى)) يستهدف إتمام صفقة ((صيدليات مصر)) خلال الربع الثالث

3/30/2024 11:22:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، أن صندوق مصر السيادى يستهدف الاستحواذ على حصة حاكمة فى الشركة المالكة لسلسلة صيدليات مصر .

وأضافت المصادر، أن الصندوق سيتم الصفقة من خلال صندوقه التابع المتخصص فى الرعاية الصحية، وأنه فى طور تقييم الشركة حالياً لتنفيذ الصفقة بحلول الربع الثالث من العام الجارى.

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وأوضحت المصادر، أن الصندوق الفرعى يولى أهمية لقطاع السلاسل توزيع وتوريد الأدوية، حيث تعد ثانى صفقة يبرمها فى هذا القطاع.

وأطلق صندوق مصر السيادى من خلال صندوقه الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وشركة بى إنفستمنتس القابضة، شركة ((إى زد إنترناشيونال)) بالشراكة مع صيدلية العزبى لتكون متخصصة فى تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية بعدما استحوذ على 49% من سلسلة صيدليات العزبى.

واستحوذ ((العزبى)) على 51% من شركة ((إى زد)) لتجارة الأدوية التى تم تأسيسها بالشراكة مع صندوق مصر السيادى، وشركة بى إنفستمنتس القابضة، فيما آلت الحصة المتبقية لصالح تحالف ((السيادى وبى إنفستمنتس))، ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 1.2 مليار جنيه.

وسيتثمر الصندوق السيادى و((بى إنفستمنتس)) 500 مليون جنيه خلال العامين المقبلين بهدف تمويل التوسعات المرتقبة لصيدليات العزبى، وإضافة عدد من الفروع الجديدة فى المحافظات.

وتسهم صيدلية العزبى فى الشركة الجديدة بما تمتلكه من صيدليات قائمة وخبرات فنية فى هذا المجال.

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