((السيادى)) يستهدف إتمام صفقة ((صيدليات مصر)) خلال الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، أن صندوق مصر السيادى يستهدف الاستحواذ على حصة حاكمة فى الشركة المالكة لسلسلة صيدليات مصر .
وأضافت المصادر، أن الصندوق سيتم الصفقة من خلال صندوقه التابع المتخصص فى الرعاية الصحية، وأنه فى طور تقييم الشركة حالياً لتنفيذ الصفقة بحلول الربع الثالث من العام الجارى.
موضوعات متعلقة
((التمويل الدولية)) تدرس تمويلات لبنك القاهرة 100 مليون دولار إقبال مرتفع على الخيم الرمضانية بالمتاحف والقصور الأثرية ((الخير للتمويل)) تعتزم زيادة تمويلاتها إلى 572 مليون جنيه بنهاية 2024
وأوضحت المصادر، أن الصندوق الفرعى يولى أهمية لقطاع السلاسل توزيع وتوريد الأدوية، حيث تعد ثانى صفقة يبرمها فى هذا القطاع.
وأطلق صندوق مصر السيادى من خلال صندوقه الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وشركة بى إنفستمنتس القابضة، شركة ((إى زد إنترناشيونال)) بالشراكة مع صيدلية العزبى لتكون متخصصة فى تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية بعدما استحوذ على 49% من سلسلة صيدليات العزبى.
واستحوذ ((العزبى)) على 51% من شركة ((إى زد)) لتجارة الأدوية التى تم تأسيسها بالشراكة مع صندوق مصر السيادى، وشركة بى إنفستمنتس القابضة، فيما آلت الحصة المتبقية لصالح تحالف ((السيادى وبى إنفستمنتس))، ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 1.2 مليار جنيه.
وسيتثمر الصندوق السيادى و((بى إنفستمنتس)) 500 مليون جنيه خلال العامين المقبلين بهدف تمويل التوسعات المرتقبة لصيدليات العزبى، وإضافة عدد من الفروع الجديدة فى المحافظات.
وتسهم صيدلية العزبى فى الشركة الجديدة بما تمتلكه من صيدليات قائمة وخبرات فنية فى هذا المجال.
MENAFN30032024000202011048ID1108039997
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.