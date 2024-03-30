((التمويل الدولية)) تدرس تمويلات لبنك القاهرة 100 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس مؤسسة التمويل الدولية تقديم حزمة تمويلات بقيمة 100 مليون دولار صالح بنك القاهرة بحسب ما نشره الموقع الإلكترونى للمؤسسة.

وقالت المؤسسة، وهى الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولى لدعم القطاع الخاص، إن التمويل يتضمن قرضاً بقيمة 50 مليون دولار ولأجل 5 سنوات.

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أوضحت أن النصف الآخر هو تمويلات للتجارة لنحو 12 شهراً، ضمن برنامج تمويل التجارة العالمية، الذى انضم إليه بنك القاهرة، ويتيح البرنامج ضمانات جزئية وكلية للبنوك المشاركة فيه تغطى مخاطر السداد للبنوك فى الأسواق الناشئة بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالتجارة.

وقالت إن التمويل سيتم استخدامه لتمويل الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخاصة المملوكة للنساء.

وأشارت إلى أن القرض سيتم دعمه من آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عالمياً، فى حدود 1.5 مليون دولار بهدف دعم الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثل 3% من قيمة التمويل البالغ 50 مليون دولار.

وكان شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لشمال أفريقيا والقرن الأفريقى لمؤسسة التمويل الدولية، قد قال لـ((البورصة))، إن المؤسسة تتوقع أن تصل محفظة تمويلاتها لمصر خلال العام المالى الحالى إلى مليار دولار مقارنة مع 850 مليون دولار فى الوقت الحالى.

وكشف أن المشاريع التى تدرس المؤسسة تمويلها فى قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة والأسواق المالية.

أضاف أنهم منذ أن بدأوا الاستثمار فى مصر فقد تم حشد تمويلات لمشاريع استثمارية بقيمة 8 مليارات دولار ولدى المؤسسة محفظة استشارية تبلغ قيمتها 26.8 مليون دولار مما يدل على التزامهم بالمستقبل الاقتصادى الواعد لمصر.

ويستحوذ القطاع المصرفى على 33% من تمويلات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

وخلال السنوات الماضية تزايد اعتماد القطاع المصرفى على الاقتراض الخارجى لتوفير السيولة الدولارية وتدعيم القاعدة الرأسمالية جراء الضغوط التى تواجهها بسبب انخفاض قيمة العملة من 15.7 جنيه للدولار قبل الأزمة الأخيرة إلى نحو 48 جنيه فى الوقت الحالى.

وخلال العام الماضى حصل بنك القاهرة على تمويلات من بنكى الأفريقى للاستيراد والتصدير، والاستثمار الأوروبى بقيمة 620 مليون دولار، كما حصل على 50 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية خلال الربع الأول من العام الحالى.