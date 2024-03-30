((التمويل الدولية)) تدرس تمويلات لبنك القاهرة 100 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدرس مؤسسة التمويل الدولية تقديم حزمة تمويلات بقيمة 100 مليون دولار صالح بنك القاهرة بحسب ما نشره الموقع الإلكترونى للمؤسسة.
وقالت المؤسسة، وهى الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولى لدعم القطاع الخاص، إن التمويل يتضمن قرضاً بقيمة 50 مليون دولار ولأجل 5 سنوات.
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أوضحت أن النصف الآخر هو تمويلات للتجارة لنحو 12 شهراً، ضمن برنامج تمويل التجارة العالمية، الذى انضم إليه بنك القاهرة، ويتيح البرنامج ضمانات جزئية وكلية للبنوك المشاركة فيه تغطى مخاطر السداد للبنوك فى الأسواق الناشئة بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالتجارة.
وقالت إن التمويل سيتم استخدامه لتمويل الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخاصة المملوكة للنساء.
وأشارت إلى أن القرض سيتم دعمه من آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عالمياً، فى حدود 1.5 مليون دولار بهدف دعم الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثل 3% من قيمة التمويل البالغ 50 مليون دولار.
وكان شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لشمال أفريقيا والقرن الأفريقى لمؤسسة التمويل الدولية، قد قال لـ((البورصة))، إن المؤسسة تتوقع أن تصل محفظة تمويلاتها لمصر خلال العام المالى الحالى إلى مليار دولار مقارنة مع 850 مليون دولار فى الوقت الحالى.
وكشف أن المشاريع التى تدرس المؤسسة تمويلها فى قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة والأسواق المالية.
أضاف أنهم منذ أن بدأوا الاستثمار فى مصر فقد تم حشد تمويلات لمشاريع استثمارية بقيمة 8 مليارات دولار ولدى المؤسسة محفظة استشارية تبلغ قيمتها 26.8 مليون دولار مما يدل على التزامهم بالمستقبل الاقتصادى الواعد لمصر.
ويستحوذ القطاع المصرفى على 33% من تمويلات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.
وخلال السنوات الماضية تزايد اعتماد القطاع المصرفى على الاقتراض الخارجى لتوفير السيولة الدولارية وتدعيم القاعدة الرأسمالية جراء الضغوط التى تواجهها بسبب انخفاض قيمة العملة من 15.7 جنيه للدولار قبل الأزمة الأخيرة إلى نحو 48 جنيه فى الوقت الحالى.
وخلال العام الماضى حصل بنك القاهرة على تمويلات من بنكى الأفريقى للاستيراد والتصدير، والاستثمار الأوروبى بقيمة 620 مليون دولار، كما حصل على 50 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية خلال الربع الأول من العام الحالى.
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