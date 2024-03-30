أكبر شركة منتجة لزيت عباد الشمس في مولدوفا تغلق مصنعها بسبب أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) أوقفت أكبر شركة منتجة لزيت عباد الشمس في مولدوفا مصنعها بسبب نقص المواد الخام الأوكرانية.

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن شركة (فلوريا سوريليو) المولدوفية قولها إن مصنعها لتصنيع زيت عباد الشمس أوقف عملياته لأنه لا يستطيع شراء ما يكفي من بذور عباد الشمس من السوق المحلية ولا يمكنه استيرادها لأن آلية ترخيص الاستيراد التي تم إدخالها في خريف عام 2023 غير صالحة عملياً.

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وأوضح بيان الشركة أن العمل في المصنع توقف لمدة 20 يومًا في يناير 2024، وحاولت – حينذاك – الحصول على حق استيراد البذور من أوكرانيا، إلا أن اللجنة المتخصصة لم تصدر ترخيصا للشركة، ثم تم إغلاق المصنع في مدينة بالتي حاليا مرة أخرى، وكذلك مصنع الدانوب للنفط في جيورجوليستي.

وقالت الشركة إن المصنع يستطيع معالجة أكثر من 1000 طن من بذور عباد الشمس يوميا، بينما يتبقى في السوق حوالي 100 ألف طن فقط، ولا يرغب بعض المزارعين في بيع منتجهم على أمل ارتفاع الأسعار في الصيف.

وتشتري شركة (فلوريا سوريليو) بذور عباد الشمس بسعر 380 دولارًا للطن، بينما يريد المزارعون ما لا يقل عن 450 دولارًا أو حتى 570 دولارًا للطن.

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