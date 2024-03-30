أكبر شركة منتجة لزيت عباد الشمس في مولدوفا تغلق مصنعها بسبب أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أوقفت أكبر شركة منتجة لزيت عباد الشمس في مولدوفا مصنعها بسبب نقص المواد الخام الأوكرانية.
ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن شركة (فلوريا سوريليو) المولدوفية قولها إن مصنعها لتصنيع زيت عباد الشمس أوقف عملياته لأنه لا يستطيع شراء ما يكفي من بذور عباد الشمس من السوق المحلية ولا يمكنه استيرادها لأن آلية ترخيص الاستيراد التي تم إدخالها في خريف عام 2023 غير صالحة عملياً.
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وأوضح بيان الشركة أن العمل في المصنع توقف لمدة 20 يومًا في يناير 2024، وحاولت – حينذاك – الحصول على حق استيراد البذور من أوكرانيا، إلا أن اللجنة المتخصصة لم تصدر ترخيصا للشركة، ثم تم إغلاق المصنع في مدينة بالتي حاليا مرة أخرى، وكذلك مصنع الدانوب للنفط في جيورجوليستي.
وقالت الشركة إن المصنع يستطيع معالجة أكثر من 1000 طن من بذور عباد الشمس يوميا، بينما يتبقى في السوق حوالي 100 ألف طن فقط، ولا يرغب بعض المزارعين في بيع منتجهم على أمل ارتفاع الأسعار في الصيف.
وتشتري شركة (فلوريا سوريليو) بذور عباد الشمس بسعر 380 دولارًا للطن، بينما يريد المزارعون ما لا يقل عن 450 دولارًا أو حتى 570 دولارًا للطن.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108039995
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