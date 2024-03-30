مدبولي: الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد تصل الأسبوع المقبل

قال مصطفى مدبولى، الرئيس الوزراء إن مصر ستحصل على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى الأسبوع المقبل بعد أن وافق على صرفها المجلس التنفيذى للصندوق.

وأقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى صرف 820 مليون دولار لمصر بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار.

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فى الوقت نفسه، سددت مصر خلال آخر 10 أيام من مارس نحو 431.2 مليون دولار على دفعتين لسداد أصل قرض ضمن برنامج سابق مع الصندوق.

وتعطى موافقة صندوق النقد الدولى على التسهيل الائتماني الممدد لمصر الحق في التقدم لصندوق الصلابة والاستدامة للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار، بحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية فى بيان.

وقال الصندوق إن مصر نفذت جميع الأهداف الكمية حتى يونيو 2023 باستثناء هدف الاحتياطى والذى تم استثناؤه بناء على طلب الحكومة فى ظل اتخاذها إجراءات تصحيحية، ومراعاة للتحديات الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد.

وتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد أكثر إلى 3% فى السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى حوالى 4.4% فى السنة المالية المقبلة.

وقال الصندوق إن التضخم لا يزال مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.

أضاف أن الصفقة الاستثمارية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار فى رأس الحكمة ستؤدى إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.

ونوه مدبولى إلى أن الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار ستدخل للبلاد بداية من شهر مايو القادم.

وقالت كريستالينا جورجيفيا مديرة الصندوق النقد، إنه من الحكمة استخدام تدفقات“رأس الحكمة” فى تعزيز الاحتياطى وخفض الديون الحكومية بشكل مُسبق وسداد المتأخرات بالعملة الأجنبية.

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى أن مصر ستسدد 20% من متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، لكنه لم يكشف عن حجمها.

فيما قال مصدر لـ”البورصة” إنها تبلغ نحو 6.25 مليار دولار وأن ما سيتم سداده ما بين مليار إلى 1.5 مليار دولار.

وشددت“جورجيفيا” على ضرورة أن يركز البنك المركزى على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، وهو أمر أساسى لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر.

وقالت إنه من شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثًا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد فى إدارة الطلب الزائد.

وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص، كى يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته فى النشاط الاقتصادى.

ولفت إلى أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة، أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.

وتوقع الصندوق تراجع التضخم بنهاية العام المالى المقبل إلى 15.3% مقارنة مع 32.1% متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، فيما قدر أن عجز الحساب الجارى سيرتفع كنسبة للناتج المحلى إلى 6.3% خلال العام المالى الحالى قبل أن يتراجع إلى 2.4% العام المالى المقبل.

ويتماشى ذلك مع توقعات بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس الذى توقع اتساع عجز الميزان التجارى نظرًا لزيادة الاستيراد بعد إزالة القيود فى الوقت الذى ستقل فيه استفادة الصادرات بعدما تراجع الجنيه فى السوق الموازى من 70 جنيهًا إلى 48 جنيها حاليًا.

ونوهت جورجيفيا إلى أن السعى إلى ضبط أوضاع المالية العامة من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطى ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى.

وقدر الصندوق أن الدين العام كنسبة للناتج المحلى سيتراجع إلى 82.6% بنهاية العام المالى المقبل مقابل نحو 96.4% متوقعة العام المالى الحالى، بالتزامن مع تقديره ارتفاع فائض الميزان الأولى إلى 7.1% من الناتج المحلى شاملًا حصيلة الطروحات.

وكان وزير المالية محمد معيط، قد كشف أن 50% من حصيلة الطروحات سيتم استخدامها فى خفض المديونية الحكومية.

وقالت جورجيفيا إنه يظل من الضرورى استبدال دعم الوقود غير الموجه بالإنفاق الاجتماعى الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.

ووضعت مصر مخصصات دعم الوقود خلال العام المالى المقبل عند 154 مليار جنيه مقابل نحو 130 مليار جنيه متوقعة العام المالى الحالى.

لكن هانى جنينة، كبير الاقتصاديين فى كايرو كابيتال للأوراق المالية، يرى أنه للوصول لذلك المستوى من الدعم سنشهد زيادة فى أسعار الوقود أكثر من مرة وتحديدًا فى منتج السولار.

وبحسب مصدر حكومى فإن تكلفة إنتاج لتر السولار تسجل فى المتوسط 23 جنيهًا فيما يتم بيعه بنحو 10 جنيهات.