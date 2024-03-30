الأمم المتحدة تناشد بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع النفايات الصلبة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أفادت الأمم المتحدة اليوم السبت بأن البشرية تنتج كل عام ما بين 2.1 مليار و2.3 مليار طن من النفايات الصلبة.
ويفتقر نحو 2.7 مليار شخص إلى القدرة على جمع النفايات، ويعيش ملياران منهم في المناطق الريفية، وفق ما جاء على حساب الأمم المتحدة على منصة“إكس”.
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وذكرت أن التلوث بالنفايات يهدد – بشكل كبير – رفاهية الإنسان والرخاء الاقتصادي وأزمة تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتلوث.
وناشدت الأمم المتحدة، العالم باتخاذ إجراءات عاجلة؛ لمنع وصول توليد النفايات الصلبة البلدية السنوي إلى 3.8 مليار طن بحلول عام 2050.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108039993
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