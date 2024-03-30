الأمم المتحدة تناشد بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع النفايات الصلبة

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت الأمم المتحدة اليوم السبت بأن البشرية تنتج كل عام ما بين 2.1 مليار و2.3 مليار طن من النفايات الصلبة.

ويفتقر نحو 2.7 مليار شخص إلى القدرة على جمع النفايات، ويعيش ملياران منهم في المناطق الريفية، وفق ما جاء على حساب الأمم المتحدة على منصة“إكس”.

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وذكرت أن التلوث بالنفايات يهدد – بشكل كبير – رفاهية الإنسان والرخاء الاقتصادي وأزمة تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتلوث.

وناشدت الأمم المتحدة، العالم باتخاذ إجراءات عاجلة؛ لمنع وصول توليد النفايات الصلبة البلدية السنوي إلى 3.8 مليار طن بحلول عام 2050.

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