الإقراض المصرفي يفقد قوته في رومانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الزيادة السنوية في مخزون القروض المصرفية في رومانيا تدريجياً من 6.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي إلى 5.7 في المئة على أساس سنوي في يناير و4.9 في المئة في فبراير، عندما بلغت 384 مليار ليو روماني أي 77.3 مليار يورو.
ووفقًا للبيانات التي نشرها البنك الوطني الروماني، ونقلتها شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، فإن النمو السنوي لمخزون القروض المصرفية لا يزال أقل من معدل التضخم الرئيسي الذي بلغ 7.2 في المئة على أساس سنوي في فبراير.
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وعلى أساس سنوي، ظل إقراض الشركات محافظا على دوره الرائد في التقدم الاسمي الإجمالي لمخزون القروض المصرفية بمساهمة إجمالية قدرها 3.7 نقطة مئوية في التقدم العام البالغ 4.9 في المئة على أساس سنوي.
ويعكس هذا إلى حد كبير مدى فعالية برامج الضمانات المدعومة من الحكومة، والتي لم تكن نشطة خلال شهري يناير وفبراير عندما فقد إقراض الشركات زخمه وحولت البنوك اهتمامها إلى عملاء التجزئة.
وارتفع عدد عمليات قروض الشركات بالعملة المحلية بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 28.6 في المئة من الإجمالي في نهاية فبراير، في حين تقدمت قروض الشركات بالعملة الأجنبية بنسبة 8.4 في المئة على أساس سنوي إلى 25.9 في المئة من الإجمالي.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108039992
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