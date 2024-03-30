الإقراض المصرفي يفقد قوته في رومانيا

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الزيادة السنوية في مخزون القروض المصرفية في رومانيا تدريجياً من 6.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي إلى 5.7 في المئة على أساس سنوي في يناير و4.9 في المئة في فبراير، عندما بلغت 384 مليار ليو روماني أي 77.3 مليار يورو.

ووفقًا للبيانات التي نشرها البنك الوطني الروماني، ونقلتها شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، فإن النمو السنوي لمخزون القروض المصرفية لا يزال أقل من معدل التضخم الرئيسي الذي بلغ 7.2 في المئة على أساس سنوي في فبراير.

موضوعاتالأمم المتحدة تناشد بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع النفايات الصلبة أكبر شركة منتجة لزيت عباد الشمس في مولدوفا تغلق مصنعها بسبب أوكرانيا رفض الضريبة على الكربون في كندا يلقى زخما

وعلى أساس سنوي، ظل إقراض الشركات محافظا على دوره الرائد في التقدم الاسمي الإجمالي لمخزون القروض المصرفية بمساهمة إجمالية قدرها 3.7 نقطة مئوية في التقدم العام البالغ 4.9 في المئة على أساس سنوي.

ويعكس هذا إلى حد كبير مدى فعالية برامج الضمانات المدعومة من الحكومة، والتي لم تكن نشطة خلال شهري يناير وفبراير عندما فقد إقراض الشركات زخمه وحولت البنوك اهتمامها إلى عملاء التجزئة.

وارتفع عدد عمليات قروض الشركات بالعملة المحلية بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 28.6 في المئة من الإجمالي في نهاية فبراير، في حين تقدمت قروض الشركات بالعملة الأجنبية بنسبة 8.4 في المئة على أساس سنوي إلى 25.9 في المئة من الإجمالي.





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