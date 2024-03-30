سيتم عقد Nimo Global Gala في تايلاند لأول مرة لتكريم المذيعين المتميزين والمنظمات الشريكة

(MENAFN
- EmailWire) بانكوك، تايلاند (ARAB NEWSWIRE) أعلنت Nimo، منصة البث المباشر الرائدة عالميًا للترفيه والألعاب، اليوم أن حفل Nimo Global Gala لعام 2024 سيقام في بانكوك، تايلاند، في 6 أبريل من أجل الإشادة وتكريم المذيعين والنقابات المتميزة من تايلاند وفيتنام وإندونيسيا وتركيا والشرق الأوسط ودول ومناطق أخرى, وفي الوقت نفسه، ستدعو لعبة تاريسلاند ذات الشهرة العالمية أيضًاNimo ، سيقدم كبار الفنانين التايلانديين وأوركسترا بانكوك سيام سيمفوني عروضاً رائعة، مما سيجلب حفلة بصرية لا مثيل لها للجماهير في جميع أنحاء العالم.
ومن المعلوم أن الضيوف المدعوين لحفل هذا العام هم من النجوم، ويجمعون بين مذيعي Nimo النجوم من جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، هناك المذيعون التايلانديون المشهورون أليس وفونغدو، والمذيعون الفيتناميون المشهورون دو ميكسي، وثاي جياو با وميستي، وديبينا الإندونيسية، وإرسين يكين التركية، وما إلى ذلك. ستقوم Nimo بمنح أكثر من 50 جائزة قيمة لكل مذيع وشريك بناءً على إنجازاتهم المتميزة في العام الماضي، بما في ذلك المذيع الأكثر شعبية لهذا العام وأفضل شريك لهذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت Nimo المرتقبة دعوة خاصة إلى لعبة MMORPG العالمية Taris World للتعاون والتفاعل العميق. لقد اجتذبت رؤية اللعبة الواسعة للعالم والجرافيك الرائع والموسيقى المتميزة واللعب المثير الترقب الشديد لعشرات الملايين من المعجبين واللاعبين حول العالم. من أجل تلبية توقعات المشجعين، قام Nimo Global Gala بإعداد تجربة لعبة ومنطقة تسجيل وصول تفاعلية خصيصًا، حيث يمكن للاعبين تجربة أحدث إصدار والتقاط الصور مع الكوسبلاي المفضلين لديهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن "أفضل عشرة قادة من المشاهير" الذين تم اختيارهم من خلال تصويت المعجبين على مستوى العالم سيذهبون أيضًا إلى حفل Nimo Global Gala للتفاعل مع المعجبين.
وفقًا للتقارير، فإن الفنانين التايلانديين المشهورين والمعروفين مثل لي هينا وبيرجا وPRIME TIME وBNK48 ومجموعات من نجوم أخرى سيقدمون العديد من العروض منها الغناء والرقص المثير لإشعال حماسة الجماهير في المكان. ستقدم مذيعة Nimo موسيقى الراب الفيتنامية الأصلية وعرض المواي تاي والعديد من العروض الأخرى ذات الخصائص المحلية للاحتفال بهذه اللحظة التي لا تُنسى معًا.
بالإضافة إلى المشهد المبهر في يوم الحدث، ستكون أحداث المعجبين على Nimo مثيرة أيضًا. سيتم بث الحفل الكبير مباشرة عبر الإنترنت في وقت واحد حول العالم، وسيأخذك مذيعون من جميع أنحاء العالم لمشاهدة اللحظة المجيدة عبر الإنترنت.ويمكن للمعجبين المشاركة في سحب اليانصيب من خلال مشاركة صفحة الحدث مع الأصدقاء، أو إرسال التعليقات في غرفة البث المباشر للمهرجان للمشاركة في سحب اليانصيب والحصول على فرصة الفوز بجوائز سخية.
قال الشخص المعني المسؤول عن Nimo إنه في العام الماضي، حقق مذيعو Nimo العالميون وشركاؤهم نتائج جيدة، ويأملون أن يشكروا جميع الشركاء من خلال الحفل الكبير. وفي الوقت نفسه، ستواصل Nimo جذب المزيد من المراسلين والمستخدمين الأساسيين ذوي الجودة العالية من خلال سياسات دعم أكثر جاذبية وأنشطة تفاعلية، وبناء بيئة مجتمعية محلية أكثر استدامة، وتقديم محتوى ترفيهي مباشر أكثر تنوعًا ومحليًا للمستخدمين العالميين.
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