الإمام علي عليه السلام شهيد ليلة القدر

(MENAFN
- Hasan Almajidy ) نعيش هذه الأيام أهم الأحداث الإسلامية، ألا وهي استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وليلة القدر، وهاتان المناسبتان لهما خصوصية ومنزلة كبيرة.
علي بن أبي طالب، هو الشخصية العظيمة التي جسدت الإسلام، وتمثل الإسلام فيها، وقد كانت انطلاقة هذه الشخصية منذ البداية، حيث الولادة في الكعبة المشرفة، هذا البيت العتيق، الذي يعتبر مأوى الناس، ومهوى الأفئدة، فكانت انطلاقة هذه الشخصية العظيمة من ذلك المكان المعمور، والبيت المقدس. لقد شاء الباري جل وعلا، أن يكرم هذه الشخصية منذ البداية، فكانت ولادته في الكعبة الشريفة، ولم يقف التكريم عند هذا الحد، فالولادة في الكعبة وإن كانت من فضائلة إلا أنها لم تزده شرفاً، لأن علياً لا نقص فيه، فهو الشخصية المتكاملة التي لا تحتاج لما يكملها، فشخصيته هي شخصية رسول الله (ص) فلا تحتاج إلى عامل خارجي يكملها، لكن الباري جل وعلا، محيطٌ بتاريخ البشرية، منذ زمن آدم إلى أن تقوم الساعة، لذا قرن حياة علي بن أبي طالب بهذه الأحداث والمناسبات، فقد ولد في الكعبة، وزوج في السماء، كما ورد في الزيارة الشريفة، واستشهد في بيت من بيوت الله جل وعلا. ولم يقف عند هذه المراحل الثلاث فحسب، وهي الولادة في الكعبة، والتزويج في السماء، والاستشهاد في بيت الله جل وعلا، إنما عاش حياةً مليئة كلها بالعطاء. لقد عاش ثلاثاً وستين سنة فقط، لكن حجمها كان أكبر من ذلك بكثير، فكانت السماء تصحبه في كل تحركاته، لاحظ النداءات التي نزلت من السماء: “لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي” وهو النداء الأول من جبرائيل، أما النداء الثاني الذي نزل من السماء فكان عند استشهاده (عليه السلام): “تهدمت والله أركان الهدى” وهو نداء من السماء لينبئ عن جانب عظيم في هذه الشخصية.
استشهاده في ليلة القدر
في مثل ليلة القدر الجليلة يفترض أن نتساءل عن العلاقة بين هذه الليلة وبين شهادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أو لنقل العلاقة بين القرآن ووصي المرسل بالقرآن؟
وتبدو العلاقة علاقة وطيدة ومتينة، إلى حد يعجز فيها الباحث عن ثغرة ولو بمقدار شعرة. فحقائق القرآن التي قد تجلت في المفاهيم والمبادئ والنور والعطاء والرحمة، تجلت أيضاً وهي نفسها لم تتغير في هذا الإنسان الفريد.
لقد كان الجيل الأول الذي أنزل عليه الكتاب يمتاز بأنه قد تجلت فيه وفي أفعاله وصفاته ومواقفه وحتى أفكاره، آيات الكتاب.
وكان أمير المؤمنين صنيع رسول الله (ص)، وصنيع القرآن، والشهيد والشاهد بالقرآن الكريم، وكان بدوره قرآناً ناطقاً.
وإذا ما سأل أحدهم عن تطبيق هذا القرآن، وكله سمو وعظمة ومجد وخلق عظيم، وعن إمكان تحقق كل ذلك في هذا الكائن الضعيف الذي تحوم حوله الشكوك والأوهام، وتحتوشه المشاكل والمخاطر والشهوات، وهو الكائن المدعو بالإنسان؟!
أقول: بلى؛ لقد طبق أناس ما جاء في الكتاب بحذافيره، ولم تكن ثمَّ فاصلة تعزلهم عما كان يحتوي، وعلى رأس من حقق ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الإنسان الذي سئل أحد الصحابة عنه، فأجاب بقوله: كان خُلُقُه القرآن.
فإذا أردت رسول الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت القرآن فأنظر إلى رسول الله. ونفس رسول الله علي بن أبي طالب (ع) بشهادة القرآن، إذ قال في قصة المباهلة: “فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكمْ” (آل عمران/61).
ولذلك؛ كان إذا أردنا فهم كتاب الله، فعلينا أن نفهم رسول الله ثم علياً والأئمة من ولده سلام الله عليهم أجمعين. وإذا أردنا أن نفهمهم، فلابد من قراءة القرآن قراءة حكيمة واعية. فقد كان أحدهم انعكاسا للآخر وتجسيدا له، وإذا رغبنا باتباع القرآن فما علينا إلا دراسة حياة النبي وأهل بيته وأتباعهم، وعكس ذلك صحيح قطعا.
فالإنسان الواعي والمنصف والراغب في معرفة القرآن يجد أن كل نص فيه أو مفهومه متجسداً بأهل البيت. فإذا هو قرأ قوله سبحانه وتعالى: “مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن ينتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا”، وجد مصداقه في حمزة سيد الشهداء، حيث وجده النبي (ص) متضرجاً بدمائه لما أصابه بما يزيد على سبعين جرحاً، أما ما تجسد في الإمام علي (ع) وفي المعركة ذاتها، قال رسول الله (ص)، إن هذا موضع شكر، تعقيبا على إرشاد الرسول له بالتحلي بالصبر. ثم إنك لتراه ولعل دموعه كانت تجري على خديه مخاطبا النبي الأكرم: لقد فاتتني الشهادة، فيبشره النبي بأنها وراءه. فبقي علي بن أبي طالب طيلة حياته ينتظر لحظته الموعودة، حتى كانت ليلة التاسع عشر من شهر رمضان، وهي من ليالي القدر، حيث كان يكثر من الدعاء إلى الله بتعجيل الشهادة واللحاق بالرسول الأكرم. فقد استشهد على يد أشقى الآخرين، حيث إستقبل الضربة الغادرة القاتلة بمقولته الشهيرة التي ان عبرت عن شيء فإنما تعبر عن التلاحم المطلق بكتاب الله: (فزت ورب الكعبة).
ليس الحديث عن الشهادة أو الشهيد بالأمر الهين ، فالمسألة هنا لا تتعلق بكلام عن أمرٍ عادي يمكن التعبير عنه بجمل منمقة وعبارات مزخرفة، بل إن الأمر يستلزم نوعاً من المشاركة الروحية كيما يتم التواصل مع عظمة الموقف والانصهار في بوتقته القدسية.
وإذا كان هذا هو حال الحديث عن الشهادة بالمطلق، فكيف يكون الأمر إذا ما كان الحديث عن شهادة أمير المؤمنين وسيد المتقين الإمام علي بن أبي طالب (ع).
فقال الإمام موسى الصدر في ذكرى استشهاد اميرالمؤمنين الإمام علي (ع): “تُرى هل من الصدف أن الإمام تغتاله اليد الأثيمة في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان ويلاقي وجه ربه في ليلة الواحد والعشرين، ويمر على استشهاده الأيام التقليدية الثلاثة في الثالث والعشرين، وهذه الأيام الثلاثة في رواياتنا احتمالات ليلة القدر، وأيام القدر، هل من الصدف هذه المصادفة؟ أو أن عليا (ع) بالنسبة لهذه الأمة كان قدْر هذه الأمة وقدرها؟
هل علي (ع) بالنسبة لليالي هذه الأمة الحالكة كان نورًا يقرر مصيرها ودعاءً يقضي حاجتها، وعزًا يرفع ذلها وعمرًا يطول أمدها؟
أعتقد أن هذا هو الصحيح، وأن هذا هو الحق، فبين علي والقدْر ترابط، وبين ليلة القدر وعلي ربط لا ينفصل. ما هو القدر أيها الإخوة المؤمنون المحتفلون بليلة القدر؟ هل القدر كما يزعمه قدريو هذه الأمة والقدريون من هذه الأمة أن هناك مقررات تتنفذ وأن هناك أعمارًا وأرزاقًا تُقدَّر؟
قُتل في هذه الليلة أمير المؤمنين وابن عم رسول رب العالمين في المحراب وفي شهر رمضان وفي حالة الصلاة. هذه كلمة تربط بين علي وبين ليلة القدر”.
وداع أليم .. ولقاء بالحبيب المصطفى (ص)
وبعد ضربة ابن ملجم اللعين واصابة اميرالمؤمنين الإمام علي (ع) بجرح، وبعد ايام، بدأ يغمى على الإمام (عليه السلام) ساعة بعد ساعة لتزايد ولوج السم في جسمه الشريف، وقد أُغمي عليه ساعة وأفاق، فأدار عينيه في أهل بيته كلهم وقال: “أستودعكم الله جميعاً سدّدكم الله جميعاً ، حفظكم الله جميعاً، خليفتي عليكم الله وكفى بالله خليفة”. ثم قال: “وعليكم السلام يا رسل ربي”، وقال: “لِمِثْلِ هذَا فَلْيعْمَلِ الْعَامِلُونَ”، “إِنّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ اتّقَوْا وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ”، وعرق جبينه وهو يذكر الله كثيراً، وما زال يذكر الله كثيراً ويتشهد الشهادتين، ثم استقبل القبلة وأغمض عينية ومدّ رجليه ويديه وقال: “أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله”، ثم فاضت روحه الطاهرة (عليه السلام)، وكان ذلك في ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان أي بعد ليلتين من إصابته بضربة اللعين ابن ملجم.
وبذلك انتهت حياة خير خلق الله كلهم بعد الرسول (ص) بعد عمر قضاه في الجهاد في سبيل الله والزهد وإقامة العدل وكان مثالاً للنبل والشجاعة والطهارة والعدل والخير ورمزاً من رموز الكمال البشري على مر التاريخ .
السلام على بطل الاسلام سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين شهيد المحراب مولانا امير المؤمنين الإمام علي (ع)، عظم الله أجورنا وأجوركم.
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