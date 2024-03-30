العراق يسعى إلى توقيع اتفاقية أمنية مع تركيا

(MENAFN
- Hasan Almajidy ) تسعى الحكومة العراقية إلى توقيع اتفاقية أمنية مع تركيا، تشبه إلى حد ما الاتفاقية التي وقعتها مع إيران، وذلك في إطار جهود تركيا وإيران للحد من النشاطات الغير القانونية وتقليص نفوذها.
ووفقا لمصدر مقرب من اللجنة الثنائية بين العراق وتركيا، فإن العراق قد أكمل إعداد مسودة مذكرة التفاهم الأمنية مع تركيا، ومن المتوقع مناقشة هذه المسودة مع الجانب التركي قريبا تمهيدا لتوقيعها.
تتضمن مسودة هذه الاتفاقية الملفات العالقة بين البلدين، خاصة الملف الأمني والحدودي.
وقد عقدت اللجنة الأمنية العليا المشتركة بين العراق وتركيا اجتماعين لمناقشة تعزيز أمن الحدود المشتركة، وتباحثت حول الاتفاقية الأمنية بين البلدين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة العراقية تجري مناقشات مستمرة مع الجانب التركي لتعزيز العلاقات الثنائية، وأن هذه المناقشات تتضمن مجموعة من الملفات بما في ذلك الأمن والمياه والاقتصاد والتجارة.
وفيما يتعلق بالتصريحات السابقة حول نية تركيا بشن عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية، نفى وزير الخارجية التركي ذلك.
من ناحية أخرى، يتوقع أن تقوم تركيا بزيارة رسمية إلى بغداد وإقليم كوردستان بعد الانتخابات البلدية التركية، ومن المحتمل أن تكون هذه الزيارة عاملا في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا.
من المهم ملاحظة أن هذه الخطوات تأتي في سياق التطورات الأمنية والسياسية المستمرة في إقليم كوردستان، حيث يشن الحرس الثوري الإيراني هجمات جوية ضد مواقع في الإقليم، مما يزيد من التوترات في المنطقة.
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