"ڤيجن أر إكس لاب" تطلق عدسات "نوڤا إيه أي" المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- S Factor) أطلقت شركة "ڤيجن أر إكس لاب" الرائدة في مجال تصنيع العدسات الطبية، اليوم، مجموعتها الجديدة من عدسات "نوڤا إيه أي" (Nova AI) المدعومة بأحدث أدوات التكنولوجيا البصرية والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركة من خلالها إلى إحداث تحول في التجربة البصرية، ووضع معايير جديدة في درجة الوضوح والراحة وقدرة العيون على التكيف مع العدسات.
وتمثل عدسات "نوڤا إيه أي" المصممة للمستهلكين المميزين، نقلة نوعية في مجال العناية بالبصر، حيث تحتوي على تقنيات مبتكرة قادرة على الاستجابة لاحتياجات العيون، وفي الوقت نفسه تمنح مستخدميها حلولاً دقيقة وجديرة بالثقة. وبما أنها مدعومةً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تقدم عدسات "نوڤا إيه أي" تحليلاً مفسراً حول ديناميكيات العدسة البصرية لتوفير صورة مفصلة وكما يراها كل فرد. وبفضل هذه البيانات التفصيلية المدعومة بـ "تقنية ميتامورف" (Metamorph technology) توفر العدسات رؤية طبيعية مصممة خصيصًا لتجربة بصرية فردية. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل العدسات على تكنولوجيا رائدة مثل نظام التوازن وتقنية "ماكسي فيو" (Maxi View)، مما يمكنها من توفير رؤية أفضل وأكثر وضوحًا وعلى نطاق واسع. وتمنح تقنية الملف الرقمي الخاصة بعدسات "نوڤا إيه أي" راحة مطلقة عند استخدام الأجهزة الرقمية، في حين يوفر تصميمها الرقيق جمالية للعين وخفة لا مثيل لها، مما يلبي طلب أصحاب الذوق الرفيع.
وإلى جانب مجموعة عدسات "نوڤا إيه أي" الجديدة، عرضت "ڤيجن أر إكس لاب" أيضاً عدسات "نوڤا كولور" (Nova Color) المخصصة لإدارة الألوان، وعدسات "نوڤا بايلوت" (Nova Pilot) المخصصة لعشاق الطيران، كما كشفت عن عدسات "نوڤا غولف" (Nova Golf) التي تتناسب مع ظروف المحيطة بملاعب الغولف، وأيضاً عدسات "نوڤا مايوسايف" (Nova Myosafe) المخصصة لإدارة قصر النظر المبكر.
وفي هذا الإطار، قالت بامي جمالبوريا، رئيس قسم التسويق في "ڤيجن أر إكس لاب" إلى أن عدسات "نوڤا إيه أي" تجسد قمة الابتكار التكنولوجي في مجال صناعة النظارات والعناية بالبصر. وقالت: "نحن ملتزمون في "ڤيجن أر إكس لاب" بتحقيق معايير التميز، وهو ما يتجلى في سلسلة "نوڤا" الجديدة التي تُعبر عن طموحاتنا في إعادة تعريف العناية بالبصر، حيث نسعى عبر تسخير قوة الذكاء الاصطناعي إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة العدسات، ومنح المستهلكين تجربة استثنائية من خلال تزويدهم بنظارات متخصصة".
وتواصل "ڤيجن أر إكس لاب" من خلال عدسات "نوڤا إيه أي" رحلتها في إرساء معايير جديدة للابتكار والتصميم الذي يركز بالدرجة الأولى على المستهلك، وتوفر لهم العديد من الحلول التي تتناسب مع احتياجاتهم. ويشار إلى أن مجموعة "ڤيجن أر إكس لاب" الجديدة ستكون متوفرة قريباً في كافة متاجر البيع بالتجزئة الرائدة في مجال البصريات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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